Díaz pone la pelota sobre el tejado Sánchez: le emplaza a pronunciarse ya sobre la subida del SMI

"La posición del Ministerio de Trabajo es clara. Me gustaría tener un acuerdo con el mayor número de interlocutores sociales. He trabajado informalmente este fin de semana con los sindicatos. Sé bien dónde puede estar el acuerdo y en este sentido la decisión no está ahora mismo en esta parte de la coalición, está en la parte mayoritaria del Gobierno". Es decir, en el PSOE.

Con estas palabras ha intentado presionar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Unidas-Podemos), al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), para que el PSOE adopte una definitiva posición sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), prevista para esta semana. No una vez, sino dos veces, ante sendas preguntas al respecto.

Díaz ha sido contundente durante la presentación del Foro de Diálogo del Mediterráneo Occidental, que ha tenido lugar en Alicante, junto al presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig (PSOE).

La líder morada en la coalición de Gobierno sugería la falta de concreción por parte socialista sólo unas horas después de que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se quitara el asunto de encima.

Después de ya dos reuniones con sindicatos y patronales, Calviño aseguró este lunes que el Gobierno quiere realizar "en breve" una "consulta formal" a los agentes sociales. El objetivo sería aprobar una subida del SMI para "el último trimestre del año". Pero incluida en el marco de que, en breve, se debe fijar otra, la del año 2022.

En una entrevista en Telecinco, la titular de Economía dejaba claro así que el alza del SMI no se aplicará desde el 1 de septiembre, tal y como sí se ha comprometido Yolanda Díaz y defendían los sindicatos. En cambio, la titular de Economía subrayaba que "es el momento de continuar con el incremento del SMI" y restaba importancia a la negativa de la patronal a elevarlo.

Por eso, esas horas más tarde, Díaz ahondaba en sus críticas hacia la patronal: "Es conocida la posición del Ministerio de Trabajo. Hemos concitado diálogo social de manual. Es conocida la posición de las patronales. Y lamento decirlo, pero han entrado pidiendo la congelación del salario mínimo este año, es decir, han entrado pidiendo cero y salen pidiendo cero. Esto, entendedme, no es negociar, es otra cosa".

Según ha expresado, su opinión y la de su formación política es que "hay que subir el salario mínimo interprofesional porque no hace falta que les diga cómo está el IPC y lo mal que lo está pasando la gente y la prioridad para Ministerio son las personas más vulnerables: esos trabajadores y trabajadoras que están fuera de convenio, que lo están pasando muy mal y que aunque a veces estemos hablando de cantidades simbólicas, son muy importantes para las familias".

Foro Mediterráneo

Díaz acudía a Alicante para presentar el que será, el próximo 7 de octubre, un encuentro de alto nivel entre ministros de Trabajo de España, Portugal, Francia, Italia y Malta, por el lado europeo, y los de los cinco países del magreb: Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez.

El denominado Foro 5+5, explicó Díaz, servirá para compartir experiencias y buenas prácticas en materia laboral. Se trata de un encuentro que viene produciéndose entre ministros de estos países desde los años 90 que, según la ministra, es un "espacio de cooperación privilegiado con encuentros muy útiles" para cada país. Y especialmente para España, "con un papel líder en la región Mediterránea", ha asegurado la ministra.

Sigue los temas que te interesan