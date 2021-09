Alvarez (UGT) considera que “las negociaciones están agotadas; la subida del SMI tendría que haber sido ayer"

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha abierto el curso laboral este martes en un encuentro con los medios de comunicación en el que ha insistido en la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y en la necesidad de hacerlos cuanto antes. “La subida del SMI tendría que haber sido ayer”, ha indicado, en referencia al Gobierno. “Las negociaciones están agotadas”.

El líder sindical se ha referido así a la situación de la negociación para el citado aumento, cuyo diálogo se seguirá manteniendo en septiembre, sobre todo para tratar de convencer a la CEOE. “No hay argumentos sólidos para no subir el SMI en 2021”, ha insistido.

Ante el ‘no’ constante de la CEOE, Álvarez ha opinado que si no explican sus razones se podría pensar que la posición de la patronal se debe a un “cambio en la situación política del país. Los empresarios tienen que pensar que no estar en las negociaciones tienen consecuencias. No estar en los acuerdos no sale gratis. Si firman, el pacto será más equilibrado aunque vaya en detrimento de los sindicatos”.

Con todo, el secretario general de UGT también ha considerado que “no se puede descartar que la CEOE se sume al acuerdo”. Aunque esto parece difícil, dado que la patronal ha propuesto a la mesa de negociación "un SMI único para los jóvenes. Y no lo ha hecho público por la gravedad que supone".

Además, ha insistido en que el acuerdo del Diálogo Social debe abarcar lo que resta de legislatura, para cerrar las subidas necesarias para que el SMI alcance el 60% del salario medio para cuando acabe la legislatura.

Como adelantó Invertia, Álvarez ha confirmado que el sindicato será más flexible respecto a la subida del SMI si se pacta para los próximos tres años, y también si la patronal está incluida en el ‘trato’. Eso sí, la cifra no puede estar debajo del máximo de la horquilla propuesta por el Ministerio de Trabajo: 19 euros.

Si no, “no firmaremos un pacto para 2021 que no esté en el entorno de los 25 euros”, indica Álvarez. Avisa de movilizaciones en caso de no llegar a esta cifra y considera que el SMI en 2022 no puede estar por debajo de los 1.000 euros.

Respecto a la reforma laboral y su negociación, Álvarez ha considerado que para que pueda estar aprobada antes de que acabe el año la negociación tendrá que haber acabado este mes. Y ha opinado que la CEOE no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta que no pueda incluirse en un eventual acuerdo social.

