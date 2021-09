Nadia Calviño: "No sería una decisión sabia discriminar el SMI por comunidades"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha ratificado la intención del Gobierno de subir el salario mínimo en los "próximos meses" y que "la inflación no le preocupa a corto plazo siempre y cuando no se convierta en fenómeno estructural".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Invertia ha sostenido que "espera que haya acuerdo para subir el SMI" y que "los cuidadanos no enten derían que desde el mundo empresarial no haya empeatia par las rentas mínimas". Además no se ha mostrada partidiria de subirlo por comunidades ya que hay otros países que tienen salarios por edades, también por sectores pero "pensamos que esta aproximación no es la adecuada en nuestra país debido a la divergencia terriotorial y a la despoblación", explica.

Respecto a la previsión de que la inflación suba 3%, una cifra que para la vicepresidenta "no es exorbitante o descontrolada de los precios" debido a la intensidad de la recuperación económica, a lo que se le suma el incremento del mercado mayorista de la energía.

"Todos los organismos consideran que es un fenómeno transitorio y tenemos que centrarnos en evitar que sea un tema estructural que lleve a la pérdida de competitividad de las empresas españolas", ha subrayado.

Recuperación económica

Ante los últimos datos publicados por Eurostat, que reflejan la recuperación económica en la zona euro y, particularmente en España, Calviño ha señalado que desde mediados de marzo se ha observado un cambio de tendencia en la senda económica, para lo que ha sido fundamental el avance de la recuperación.

"Todos los indicadores reflejan que la recuperación está en marcha y es muy intensa", ha remarcado la ministra, tras avanzar que el objetivo ahora es que esto no sea un mero rebote pasajero, sino que sea una recuperación sostenida durante años.

En este sentido, la vicepresidenta ha asegurado que los datos conocidos recientemente son "coherentes" con las previsiones macroeconómicas del Gobierno para este año, que situan el crecimiento del PIB en el 6,5%.

Por otra parte, la ministra alcara las dudas respecto a si Bruselas lleva el control del buen uso de los fondos por lo que sostiene que "es un volumen de recursos sin precedente y comprendo que todos tengamos el máximo interés de que se utilicen bien". Tambiém ratifica la intención de "hacer un bueno de los fondos europeos" y que lo que pretende hacer el Gobierno no lo impone nadie de fuera ya que es un plan que "responde a las perspectivas de los ciudadanos".

Sigue los temas que te interesan