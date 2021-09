Ayuso carga contra la 'ley Castells' en el inicio del curso: "La universidad está en peligro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado la bienvenida al nuevo curso cargando contra el ministro de Universidades, Manuel Castells, por poner "en peligro" la alma mater con una ley que pretende "aislar la universidad mientras se politiza, se infiltran ideologías y se favorecen endogamias".

La presidenta regional ha aprovechado la invitación de la Universidad Carlos III de Madrid para articular un discurso duro contra la llamada ley Castells, que aboga por eliminar la función del Rey de la expedición de títulos, promover la "memoria democrática" y la "igualdad de género", dejar de castigar al que copia y que aboca al cierre de uno de cada tres centros privados encareciendo los criterios mínimos para que un centro educativo sea una universidad. Entre otras medidas polémicas.

Por todo ello Díaz Ayuso ha dejado clara su "preocupación" por una norma que "fomenta la irresponsabilidad de los alumnos" al eliminar la falta leve de copiar. Una medida que podría "atrapar a los jóvenes en la tiranía del no saber, del no discernir, de depender de otros, de no responsabilizarnos de nuestros actos y decisiones".

"Sospecho que la nueva ley quiere dar vía libre a la okupación del campus por parte de grupos extremistas y a una politización de las universidades", ha abundado la baronesa del Partido Popular, que entiende que "detrás de los ataques a la memoria y al conocimiento hay una amenaza": el intento de ideologización del espacio académico.

Frente a ello, la presidenta madrileña ha reiterado el compromiso de su Gobierno con la defensa del legado universitario desde la "libertad": "El saber sólo puede lograrse desde la libertad, y en España, desde Cervantes, sabemos bien que ésta es inseparable de la responsabilidad".

La nueva ley de universidades impulsada por el ministro Manuel Castells ha sido recibida con duras críticas de la oposición, así como del profesorado y de los sindicatos, que aseguran que su articulado no incluye medidas contra la precariedad de las plantillas, sino que se centra en aspectos formales.

Universidad Carlos III

Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid también ha aprovechado su paso por la Universidad Carlos III para loar "una universidad joven que ha sabido consolidar su afán por la excelencia" hasta colocarse como "una de las 200 mejores universidades del mundo": "Ponéis el listón muy alto, sois una referencia en investigación y docencia".

Isabel Díaz Ayuso junto al rector de la Universidad Carlos III, Juan Romo. Europa Press

Y es que, tal y como ha recordado Díaz Ayuso, son más de 80.000 los estudiantes de fuera de la región que estudian en Madrid, muchos de otros países. Con este dato sobre la mesa, la presidenta regional ha reiterado su compromiso de "abaratar los precios públicos universitarios" de cara al curso 2022-23: un 20% las tasas de grado y un 30% la de másteres.

Todo ello como parte de la apuesta del Gobierno madrileño por una universidad "flexible" que sea "referencia en Europa". ¿Cómo? Protegiendo la institución "desde sus raíces" y defendiendo "la autonomía universitaria, pero sobre todo la libertad".

Así ha cerrado Isabel Díaz Ayuso el acto oficial de apertura del curso universitario 2021-22 celebrado en el campus getafeño de la Universidad Carlos III de Madrid. Su rector, Juan Romo, ha destacado el papel de las universidades madrileñas "como foco de atracción de talento nacional e internacional" que "contribuyen a la prosperidad económica de la región, pero también a la riqueza cultural de sus ciudadanos".

