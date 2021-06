Casado pide a Sánchez que “aproveche su tiempo” tras el "ridículo" con Biden porque “le queda poco"

Llegaba Pedro Sánchez al Congreso después de un lunes en el que su "encuentro" con Joe Biden en los márgenes de la cumbre de la OTAN, de tan publicitado, quedó en "ridículo", según Pablo Casado, al reducirse a sólo 29 de segundos de paseíllo entre la foto de familia y el plenario. Es cierto que hubo más conversaciones en los corrillos, incluso a solas. Pero lo que anunció Moncloa, incluso presumiendo de que lo habían negociado los jefes de gabinete respectivos, era lo otro.

Así que el líder popular aprovechó la distancia entre las palabras y los hechos de lo que dice y hace el presidente para equipararlo con el hecho de que ganó las elecciones prometiendo "cumplimiento íntegro de las penas" para los sediciosos y ahora los va a excarcelar. Para Casado, Sánchez "miente siempre, pero ya no le cree nadie" pero, en todo caso, el presidente del PP le recordó al del Gobierno que "tiene aquí cinco veces más tiempo que el que invirtió persiguiendo a Biden, aprovéchelo bien porque le queda poco".

Lo cierto es que la pregunta no iba sobre la política exterior de Sánchez, aunque lo pareciera: "¿De qué habló en ese paseíllo, de sus éxitos en el Magreb o de sus rescates a empresas chavistas?". La pregunta iba sobre los indultos a los condenados por el procés, una vez más.

"Nunca más indultos a políticos, nunca más injerencias en la Justicia, nunca más indultos contra la opinión del tribunal sentenciador", inició su intervención Casado. "Y eso no lo dice un facha impotente de los de Ábalos, sino usted en una de aquellas metamorfosis. Usted miente siempre, pero ya no engaña a nadie".

El presidente debía de estar cansado, porque sus respuestas, normalmente, preparadas e ingeniosas, estuvieron esta vez muy por debajo de los embates del político conservador. "Si no nos conociéramos, señor Casado, me sorprendería de que usted no celebrara que Madrid acoja la cumbre de la OTAN... pero lo bueno lo calla y lo malo lo celebra", espetó de inicio arrancando aplausos... y desvelando que será la capital de España la que acoja esa cumbre de la Alianza Atlántica para 2022, confirmada el lunes en Bruselas.

Hechos y no palabras

"Dice usted que es constitucional, pero se olvida de la renovación del CGPJ; dice que defiende la igualdad de los españoles, pero nos divide en los buenos y los que somos malos. Dice usted que defiende la Constitución, pero manda a la señora Ayuso a decir incongruencias sobre el Rey y su papel. Dice usted que representa la regeneración y usa los resortes del Estado para tapar su corrupción y se sale del pacto antitransfuguismo", enumeró.

Pero es que no le preguntaban sobre eso, aunque usara algunos de esos términos -"¿Va a defender la Constitución, la unidad nacional y la igualdad de todos los españoles?"-, sino sobre los indultos.

"Usted se vendió a los que no le dejaban dormir para alargar su estancia en la Moncloa. Y todo a pesar de que ellos no aceptan sus autoindultos, le exigen la amnistía. Díganos por qué ataca la unidad y la igualdad de los españoles".

Casado, en realidad, tendrá que esperar al día 7 de julio para que Pedro Sánchez le explique los indultos en el Congreso, una vez concedidos. Pero lleva siendo interpelado por ello desde que hace ya cinco semanas, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por fin puso voz gubernamental en respuesta a las informaciones que publicaba este periódico. Hace ya más de un mes que dijo que había que "naturalizar" la concesión de esas medidas de gracia a Oriol Junqueras y el resto de cabecillas del procés.

Será el día 7 de julio y no será siquiera en un pleno monográfico, porque el presidente del Gobierno meterá en el mismo pack un par de Consejos Europeos y quién sabe si también el balance de la cumbre de la OTAN y su paseíllo con Joe Biden.

"Este Gobierno defiende la unidad de España y la Constitución. Y no lo hace de palabra, sino con hechos", respondió, finalmente, Sánchez: "Mire, con ustedes, dos referéndums ilegales, una declaración de independencia ilegal, y la aprobación de las leyes de desconexión. Con nosotros, cero ilegalidades en el Parlamento de Cataluña. Ésa es la gran diferencia".

Culpar al PP

El empeño del Gobierno, desde hace un par de semanas, con todo el desgaste que lleva con los indultos hasta que los conceda -previsiblemente, el 22 o 29 de junio-, es culpa r al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy de "los acontecimientos del año 2017". Y así siguió Sánchez: "Ustedes en la oposición son muy activos, ponen mesas petitorias y se manifiestan en Colón. Pero gobernando son indolentes en la defensa de la unidad de España, algo que sí hacemos nosotros".

No sólo arrancó menos aplausos Sánchez entre los suyos que en otras ocasiones, sino que en la bancada popular se sorprendían ante la repetición de argumentos, y sobre todo porque hubieran sido ésos, los que ponen la culpa de aquello en el Gobierno de España y no en el Govern de la Generalitat que trató de saltarse la Constitución.

"Decía Tarradellas que en política se puede hacer todo menos el ridículo", replicó Casado en su segunda intervención, sonriendo a su bancada. "Usted tiene el mismo respeto por esta Cámara que el que en el extranjero y en la calle le tienen ya a usted. Lo de Biden causó vergüenza. Acuérdese de que esa cumbre de la OTAN la cerró aquel Gobierno del PP para 2019". Ése al que Sánchez ataca para defenderse.