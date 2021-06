PSOE y ERC despenalizan las injurias al Rey días antes de hacerle firmar los indultos del 'procés'

Cuando la aprobación y la firma por el Rey de los indultos a los líderes independentistas condenados por sedición es inminente, puede que después del próximo Consejo de Ministros, el PSOE y ERC propiciaban este martes en el Congreso de los Diputados la despenalización de las injurias a la figura del monarca.

Los socialistas y el partido del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, votaban a favor del primer trámite parlamentario de una proposición de Ley de Unidas Podemos en ese sentido.

El Grupo Socialista elegía a uno de sus parlamentarios más antimonárquicos, el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza, para defender la posición del partido durante el debate. Elorza calificaba como "desfasados" o "no acordes con los tiempos" algunos de los llamados "delitos de opinión" que contempla el vigente Código Penal. Además, instaba al PP a sumarse a un "debate constructivo" para alcanzar, explicaba, el equilibrio entre "libertad de expresión y seguridad".

Odón Elorza, en un momento del debate. EFE

Por su parte, la diputada de ERC, Carolina Telechea, reivindicaba en su discurso el referéndum ilegal del uno de octubre de 2017, asegurando que votar en una consulta de ese tipo debe ser amparado también, argumentaba, por la "libertad de expresión".

Un aspecto en el que cargaba las tintas contra la formación proponente de la reforma: "Señorías de Podemos, ustedes entiendo que no ven normal que en un Estado supuestamente democrático, una persona como Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, esté condenado a nueve años de prsisión precisamente por defender esa libertad de expresión y manifestación".

La reforma a la que se daba luz verde permitirá revisar en el Código Penal todo un abanico de delitos, y no solo los que afecten a la corona, sino también los de enaltecimiento del terrorismo, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a las instituciones y sus símbolos. La iniciativa de la formación morada se registró poco después de ser encarcelado el rapero Pablo Hasél por, entre otros, delitos de injurias, y llega ahora al Parlamento.

La "ley Hasél"

Los partidos del centroderecha mostraban su rotunda oposición a la propuesta de reforma legal, en términos muy duros con las formaciones de izquierdas y con el Gobierno de coalición.

La diputada del PP, Edurne Uriarte, arremetía contra la iniciativa, que no dudaba en tildar de "ley Hasél" y citaba varias de las invectivas por las que fue condenado el rapero, incluido cuando manifestó su deseo de que "merece que explote el coche de Patxi López", en referencia al ex lehendakari, hoy diputado del PSOE en el Congreso, amenazado por ETA como tantos dirigientes vascos durante la época de mayor actividad de la banda terrorista.

Uriarte le espetaba a Unidas Podemos que en Alemania "se castiga hasta con cinco años de cárcel la apología del nazismo, ¿o es que eso les parece libertad de expresión?" se interrogaba retóricamente, al tiempo que detallaba otras penas del Código Penal alemán por injurias tanto al presidente federal como a los símbolos del Gobierno o de los länder.

Por parte de Vox, el diputado Víctor Sánchez del Real, blandía un papel con el Código Penal de la II República en el que, remarcaba, se penalizaba jurídicamente delitos de ese tipo, incluidas las injurias al Jefe del Estado o las ofensas a los sentimientos o expresiones religiosas.

El diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, acusaba de contradicción a Podemos en la propuesta: "Plantean ustedes que se puede eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo porque ETA ya no existe, pero al mismo tiempo se está tramitando aquí una iniciativa que propone tipificar como delito el enaltecimiento del franquismo. Es decir: se puede enaltecer a ETA porque ETA ya no existe, pero no se puede enaltecer a Franco porque...¿me he perdido algo, señores de Podemos? Ustedes, cuando salen de aquí del Congreso, ¿creen ver a Franco de reojo?" ironizaba el parlamentario naranja.

La reforma superó su primer trámite con 193 votos a favor, 152 en contra y ninguna abstención. Ahora pasará a su debate en comisión, donde los grupos podrán enmendar los distintos tipos de injurias que se pretenden despenalizar, incluidas las que afectan al Rey.