El récord de Sánchez: en medio minuto habló con Biden de inmigración, defensa, Latinoamérica...

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la “breve conversación” que ha mantenido con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, “ha dado de sí” y ha servido para acordar que seguirán “colaborando, trabajando y en contacto”.

Sánchez y Biden se han saludado este lunes por primera vez desde que la llegada a la Casa Blanca del presidente estadounidense en un breve encuentro de camino a la reunión de la cumbre de la OTAN. Ambos mandatarios han mantenido una charla de menos de un minuto -cerca de 20 segundos- mientras paseaban por un pasillo.

El paseo, con una breve conversación, se ha producido tras la fotografía de familia de los líderes aliados, instante en el que Sánchez se ha acercado a saludar a Biden como han podido captar las cámaras. En ese momento, todos los líderes se dirigían a la sala donde se ha producido la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Temas abordados

Según ha explicado Sánchez en rueda de prensa, el breve encuentro ha servido para hablar de “reforzar” los lazos de colaboración militar y el interés español por actualizar el acuerdo bilateral en materia de defensa.

También han abordado la situación en Latinoamérica y el reciente viaje de Sánchez a Argentina y Costa Rica, lo que ha dado pie a que el presidente del Ejecutivo español expusiera a Biden su “preocupación” por la situación migratoria y económica en la región como consecuencia de la pandemia.

Además, Sánchez ha felicitado a su homólogo estadounidense por “la agenda progresista que ha puesto en marcha” y por la “vuelta a los grandes consensos multilaterales”, especialmente en materia de cambio climático y del acuerdo de París.

Para Sánchez, este breve encuentro es una “primera toma de contacto” con un mandatario que “como líder progresista nos ha inspirado a muchos” y cuyas primera decisiones al frente de Estados Unidos “corroboran y certifican esa inspiración progresista” y “nos unen como gobiernos progresistas”.

Por ello, se ha mostrado convencido de que, tras este primer encuentro, “hemos quedado en seguir colaborando, trabajando y seguir en contacto”.

El encuentro, que ha tenido lugar tras hacerse la foto de familia y visionar una proyección junto con el resto de líderes, mientras caminaban hacia la sala donde se celebra la cumbre, ha sido una "breve conversación", que se puede observar durante 20 segundos en el vídeo oficial facilitado por la OTAN.

Según un mensaje difundido por Moncloa tras la rueda de prensa, se ha tratado de un "encuentro" y, de hecho, nunca se ha empleado la palabra reunión ni la idea de encuentro bilateral, que tiene otras implicaciones diplomáticas, ha precisado el equipo de Sánchez.

Pedro Sánchez y Biden

Así, el breve paseo habría servido para saludarse, conocerse y dar una imagen de sintonía que pudiera verse reflejada gráficamente, "como prueba de la excelente relación que existe entre ambos países", según han explicado las fuentes, que consideran que se completa así "una jornada muy provechosa y positiva".

"No tengo un cronómetro"

Preguntado por el encuentro con Biden, Sánchez, ha restado importancia a la brevedad de la conversación, defendiendo que era una primera toma de contacto y que han acordado "seguir en contacto".

"No tengo un cronómetro de cuánto tiempo me he reunido o no, pero le puedo garantizar que ha sido más de esos segundos que usted hace referencia [20 segundos]", ha respondido a preguntas de los periodistas.

Sobre Ayuso

Sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca del Rey, Sánchez ha afirmado que sintió "extrañeza" al escucharlas. Ayuso

Sánchez ha sido preguntado por los periodistas por las afirmaciones realizadas por la presidenta madrileña durante su asistencia a la concentración de la Plaza de Colón, convocada por una plataforma cívica, contra los indultos a los presos del procés.

Ayuso acusó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer hacer a Felipe VI "cómplice", con su firma, de los indultos a los líderes del 'procés'. Unas manifestaciones que han sido duramente criticadas hoy y que también han propiciado que el propio presidente del PP, Pablo Casado, señalara como único responsable de esos indultos al presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez, al ser preguntado por las acusaciones de Ayuso ha respondido: "Cuando lo escuché ayer me vino la palabra extrañeza a la mente".

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que le pareció "extraña" la declaración tanto en la forma como el fondo" y cree que al igual que le pasó a él, "le habrá pasado al 99,9 por ciento de los españoles".

Sin embargo, Sánchez no ha querido precisar cuándo puede producirse la aprobación de los indultos por parte del Consejo de Ministros, al ser preguntado por las afirmaciones de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien ha señalado que los indultos para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O "están cerca".

Pedro Sánchez se ha limitado a recalcar que "no hay nada más constitucional que construir la convivencia" y esta, ha dicho, se basa en el acuerdo, la negociación y el diálogo, recalcando que la convivencia es lo que realmente es constitucional.