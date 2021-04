Dolors Montserrat: "Toda persona vacunada en España debería poder viajar con libertad"

Economía, salud y libertad. Podría ser el lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso, pero es el mensaje que transmite la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat (Barcelona, 1973).

La ex ministra de Sanidad ve la gestión socialista llena de errores y pide tres medidas (y dos bonus) para enmendar la "mala" gestión de Pedro Sánchez durante la pandemia.

Las grandes medidas que Montserrat reitera en una entrevista con EL ESPAÑOL son el padrenuestro del PP en estas últimas semanas: una Agencia Española de Salud Pública, un plan B jurídico para cuando finalice el estado de alarma y un plan nacional de vacunación, donde las empresas sean parte activa, tanto en la distribución de vacunas como en su compra.

¿Los bonus? Más de actualidad. El primero, reconocer la gestión de Ayuso como gran valedora y "gran talento" del PP a la hora de gestionar la Covid-19. El segundo, una llamada a la movilidad: "todos los vacunados deberían circular libremente por España".

Hablar de Europa y de la Covid-19 es referirse a la compra de vacunas. ¿Qué ha hecho bien Bruselas?

Si España no hubiera estado dentro de la Unión Europea nuestros padres no estarían siendo vacunados. Estaríamos en una guerra de precios entre países y, con nuestro Gobierno, estaríamos a la cola y terminaríamos este 2021 sin vacunas.

Europa ha hecho los deberes sin tener ni competencia ni experiencia en política sanitaria. Ha acertado en invertir en investigación, para tener una vacuna accesible para todos, y crear nuevas cadenas de producción para que no dependiéramos tanto del exterior.

¿Y la compra centralizada?

Ha sido un acierto total que ha evitado los nacionalismos sanitarios. Pero, la Unión Europea ha sido ingenua en el control y en el cumplimiento de los contratos con las farmacéuticas. Ejemplo de ello es AstraZeneca, que se comprometió a entregar 300 millones de dosis de vacunas y sólo nos van a llegar 100 millones.

Un problema de esa falta de experiencia del que habla ¿cómo se soluciona?

Desde el PP hemos trabajado para crear una Unión para la Salud igual que tenemos una unión financiera, etc. Nuestro objetivo es que estemos preparados para futuras pandemias y tener la autonomía estratégica industrial suficiente. Que esto nunca más nos vuelva a pasar. Creemos que, para salir de esta crisis sanitaria, necesitamos tres cosas: vacunación masiva, el pasaporte europeo y que los fondos lleguen a todos y cada uno de los españoles.

Cuando habla de contratos, Europa erró en varios aspectos. Ahora se están haciendo nuevos contratos para adquirir variantes. ¿Ha aprendido la UE de sus fallos? ¿Cómo tiene que tomar ahora las decisiones?

Tiene que tomar decisiones en función de la evidencia científica y con ayuda de la Agencia Europea del Medicamento. Lo que no tiene que hacer Europa es lo que sí ha hecho España con la vacunación de AstraZeneca: tomar decisiones sobre la base de criterios políticos.

Volvemos a ver ese nacionalismo sanitario del inicio de la pandemia donde un gobierno crea el precedente de desconfiar de la EMA

¿Se refiere a parar la vacunación de AstraZeneca durante una semana?

Sí. Si en España la ministra no hubiera suspendido la vacuna después de que la EMA la hubiera validado por segunda vez, no hubiéramos retrasado tanto la vacunación. Ese parón de AstaZeneca ha hecho que España pierda diez puntos en la velocidad de vacunación.

Ahí no se puede decir que falla Europa, falla España porque no tiene un plan de vacunación basado en evidencia científica. Algo que, por cierto, han recriminado 80 sociedades científicas que han pedido que la vacunación funcione según criterios científicos.

Al inicio de la Covid-19 vimos cómo surgía el nacionalismo sanitario por una lucha para adquirir mascarillas. Europa puso orden y centralizó la compra. Pero, ahora, volvemos a ver ese nacionalismo sanitario donde el Gobierno de España crea el precedente de desconfiar de la EMA. Además, su decisión inocula miedo a una población que siempre ha creído en las vacunas.

Entonces, los límites en las franjas de edad para AstaZeneca o Janssen que pone el Gobierno… ¿se entienden o no se entienden?

Yo sólo entiendo a la Agencia Europea del Medicamento. Y ellos dicen que las vacunas que se han aprobado son seguras. El Gobierno tiene que seguir esos criterios.

Pero ¿no es un fallo de Europa dejar que cada país haga una cosa con AstraZeneca? Suspendida en algunos países o con límite de edad para otros...

Es un fallo de los gobiernos. Un fallo de nacionalismo sanitario de quienes no confían en una agencia que tiene credibilidad mundial. No hay razón política para pararlo. En España no hay ningún científico que diga que la vacuna de AstraZeneca se tenga que poner a un límite de edad concreto.

Dolors Montserrat: "Europa está preocupada por la gestión española"

No. Sputnik está siendo evaluada por la EMA y, cuando eso pase y obtenga el visto bueno, será una vacuna válida y segura. Por eso, apoyo a las Autonomías que se están adelantánose y se preparan para que, cuando se pueda comprar la vacuna, estar ahí.

Europa ha dado libertad a las regiones para hacer las negociaciones que consideren oportunas con Sputnik, porque la vacuna no va a formar parte de la compra centralizada al no estar producida en Europa. Pero no por ello ponen un impedimento para comprarla, si se dice que es segura.

¿Pero no debería de ser el Ministerio de Sanidad, y no una comunidad sola, la que haga esa compra?

Como siempre, Ayuso se adelanta ante el vacío absoluto de Sánchez. Yo aplaudo a la presidenta de Madrid porque va más allá y supera la incapacidad y la falta de gestión de Sánchez.

Hablando del presidente del Gobierno, ¿qué visión tiene Europa del plan de recuperación de Pedro Sánchez?

Tras ser el milagro europeo en la crisis del 2008-2011, Europa nos ve con buenos ojos. Sigue confiando en la sociedad española, pero no en el Gobierno de Sánchez. Hay que recordar que Europa se preocupa del cumplimiento del Estado de derecho, y ha recibido una denuncia de 2.500 jueces españoles rechazando nuestro sistema judicial.

El Gobierno ha presentado nueve veces el plan Next Generation, pero nadie sabe de qué va. Eso significa que es la nada. Los ayuntamientos, de todos los colores políticos, están indignados porque no saben si van a poder repartir estos fondos. Una sensación que también tienen los autónomos, el pequeño comercio y sectores tan importantes para España como el turismo. Europa ha visto todo esto y está preocupado.

El pasaporte vacunal va a abrir las puertas a que los españoles inmunizados viajen a otros países, pero ¿por qué el pasaporte vacunal no puede ser válido para viajar desde Madrid a País Vasco y sí hasta Croacia?

Exactamente. Si tú tienes a todos los mayores de 65 años vacunados en España, ¿por qué no les dejas ir a su segunda residencia? Y no hablo del verano, hoy. Pero aquí hay dos problemas. Por un lado el estado de alarma, el PP ha pedido un plan B jurídico para estas situaciones y, por otro, que España no cuente con un plan de vacunación. Un proyecto que no es sólo para este año, es para el resto de nuestras vidas.

La Covid viene para quedarse mucho tiempo y, el año que viene, la gente mayor tendrá que vacunarse de una dosis adaptada a las nuevas variantes. Por eso hay que tener un plan de vacunación.

¿Ha sido adecuado el papel que ha tomado Sánchez con este proyecto de pasaporte vacunal?

Somos el segundo país del mundo en recepción de turismo. La semana pasada, el Parlamento decidió que se pondría en marcha un pasaporte no discriminatorio con unidad. No vale que cada país decida una cosa. Es decir, que si estás vacunado, te mueves libremente, sin peros. Sin añadir una cuarentena o una PCR, como pasa ahora.

Pero llega Pedro Sánchez y no lidera este proyecto. Portugal y Grecia son los que lo han encabezado, pese a ser países mucho más pequeños y que reciben menos turistas que nosotros.

El otro día, nuestro presidente salió del Consejo de Europa descafeinando el pasaporte para decir que cada país tome la decisión que sea. Pero no lo vamos a permitir. La semana que viene el documento va al pleno y el PP no va a dejar que Pedro Sánchez descafeíne este pasaporte. No podemos dejar que vuelva el nacionalismo sanitario.

Cuando era ministra no conseguimos que el Interterritorial fuera vinculante porque no quisieron las Comunidades del PSOE

El problema ahí es hasta dónde llega la capacidad de Bruselas para imponer estos planes sanitarios. Si España no consigue unificar medidas con las Autonomías porque el Consejo Interterritorial no es vinculante, ¿cómo se lo puede pedir a Europa?

Por eso nosotros pedimos una Unión para la Salud, para que Europa tenga esa potestad.

Entonces, ¿el Interterritorial debería de ser vinculante?

Sí. Nosotros no conseguimos que lo fuera porque justamente se necesitaba unanimidad y los gobiernos socialistas en ese momento no quisieron. Por eso, estamos en una pandemia en la que dejamos las decisiones al Consejo Interterritorial de turno. Eso no puede ser. Necesitamos una Agencia Nacional de Salud Pública, un proyecto que se aprobó en julio en el Congreso y que todavía no está activo. Si tuviéramos esa Agencia y el Plan Nacional de Vacunación no tendríamos que ir al albur del Interterritorial.

Un Interterritorial vinculante hubiera obligado a Madrid a cerrar sus fronteras en un determinado momento o, incluso, clausurar la hostelería. ¿Ahí también sigue defendiendo su postura?

La dejación del Gobierno de España ha hecho que cada comunidad autónoma tenga que decidir basándose en su necesidad. Y ahí ha acertado la presidenta de Madrid demostrando que es compatible proteger la salud y la economía. Si tuviéramos una Agencia Española de Salud Pública sacaríamos la presión política de las Autonomías y nos basaríamos en la evidencia científica para todas las decisiones.

Ayuso propone que las empresas sean el brazo ejecutor en la campaña de vacunación y pongan viales. El Ministerio de Sanidad dijo que no y, ahora, el ministro Escrivá ha dicho que sí, ¿qué dice el PP?

Tenemos que buscar otros canales. Pongo el ejemplo de Italia: en su plan nacional de vacunación las universidades y los centros de empleo son centros de vacunación. El problema vuelve a ser el mismo: no hay un plan de vacunación que estipule esto. Tener muchos canales seguros para poner vacunas, como tiene Italia que cuenta con las mutuas, empresas privadas, etcétera, hace que sea el país que más dosis está inoculando.

Me queda clara su postura sobre las empresas como 'vacunadoras' pero ¿y si son las que compran vacunas y las dispensan? Es decir, una importante multinacional compra vacunas directamente a una farmacéutica y las usa para inocular a sus empleados.

Tiene que haber trazabilidad. Si decidimos que las empresas pueden comprar vacunas, se debe crear una premisa y estipularse un mecanismo de control para saber a quién ponen esas vacunas. Lógicamente, las autoridades tienen que tener un control de las vacunas que entran en España y la trazabilidad de estas.

Pero ¿habría algún problema?

Ya se hace en otros casos, como con la campaña de la gripe. Es algo que está controlado siempre por las autoridades sanitarias para llevar un registro y hacer una buena farmacovigilancia.

Dolors Montserrat defiende la gestión de Díaz Ayuso: "Lo ha hecho de 10". Carmen Suarez.

Hablamos de cómo lo hace el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ¿cree que lo habría hecho mejor un gobierno del PP?

Hemos vivido unas circunstancias muy complicadas, pero si hubiera estado el PP en el Gobierno hubiéramos escuchado todas las indicaciones de los organismos internacionales. Tanto las de la OMS en enero, cuando nos decían que acopiáramos material, como las de la EMA cuando dice que la vacuna de AstraZeneca es segura.

Nosotros combatimos el ébola y el SARS. Fuimos capaces de hacer frente a estas crisis sanitarias porque trabajamos codo con codo expertos sanitarios. Fuimos capaces de seguir las indicaciones de la OMS y de la Unión Europea.

Y si usted hubiera sido ministra, ¿cómo se hubiera tomado que alguna Autonomía hiciera la guerra por su cuenta?

No hubiéramos tenido estos problemas porque habríamos tenido un plan de vacunación. Nos hubiéramos evitado muchas muertes y muchos dolores de cabeza.

Madrid ha demostrado que es compatible proteger la salud pública y la economía

Ustedes, como grupo popular, defienden que no exista un límite de edad para inocular AstraZeneca…

No lo decimos nosotros, lo dice la EMA.

Efectivamente, pero un gobierno de su partido, concretamente el de Castilla y León, decidió parar la vacunación con AstraZeneca cuando la EMA ya había dicho que era segura hasta en dos ocasiones.

Porque la ministra abandonó a su suerte a las Autonomías. Si desde España lideras y coordinas una respuesta que es "seguir a la EMA", no pasan estas cosas. Con ese "os abandono a vuestra suerte", cada Comunidad ha tomado sus decisiones.

Pero, ahora mismo, a las puertas de un nuevo estado de alarma o no, dos Autonomías del PP (Andalucía y Murcia) piden más restricciones mientras que Ayuso está a la contra.

Porque no hay un plan B jurídico.

La noto más partidaria de Ayuso que de Casado…

Yo soy pepera a muerte. Somos un equipazo lleno de talento y la presidenta de la Comunidad de Madrid es uno de esos grandes talentos que tenemos en el partido.

Entonces, ¿va a pedir a los presidentes regionales de Castilla y León, Andalucía o Murcia que extrapolen el proyecto sanitario de Madrid?

Vuelvo a decir, lo que ha hecho Ayuso lo ha hecho en Madrid y lo que exige el PP a nivel nacional es que haya un Gobierno español con un plan para que todo el mundo tenga seguridad y confianza de las decisiones sanitarias para compatibilizar salud y economía. Porque ambos factores son compatibles y Madrid lo ha demostrado.