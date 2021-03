Fran Hervías: "Me llamaron del PP para ver si podía intervenir en la moción de censura"

Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos, ha reconocido este lunes que el PP le llamó "para ver si podía intervenir en el tema de la moción de censura" en la Región de Murcia, pero asegura que no tuvo "nada que ver" en que los 'populares' hayan conseguido conservar ese Gobierno.

"Cuando me llamaron desde el PP y de Cs fui muy claro -ha explicado en RNE-: con dos diputados hace dos años que no hablo y con la tercera persoba cuando conseguí hablar, ya el viernes por la mañana, me dijo que la decisión ya estaba tomada. Entiendo que quieran jugar a descubrir quiénes son los Reyes Magos, pero no he tenido nada que ver, ha sido cosa del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Hervías ha calificado de "fake news" la exclusiva este domingo de EL ESPAÑOL, desvelando los mensajes que prueban que 'vendió Cs al PP, y niega ser un "gancho" para atraer a nuevos dirigentes 'naranjas' a las filas de Pablo Casado. Sí ha dado por buena la información de este medio que cuenta la llamada de Carlos Cuadrado a Félix Bolaños camino de Murcia que incendió el centroderecha, y que, ha dicho en esRadio, le reafirmó en su determinación de abandonar Cs. "Parece que -la moción de censura en Murcia- era algo orquestado con Moncloa", ha lamentado.

Al PP por "emergencia nacional"

El ya 'popular' ha concretado que tomó su decisión de abandonar el partido tras una reunión "de más de dos horas" el 18 de febrero con Cuadrado y José María Espejo-Saavedra, vicesecretario general y vicesecretario general adjunto, respectivamente. En ese encuentro, tras las elecciones catalanas, en las que Cs "pasó de primera a penúltima fuerza", asegura que pidió "autocrítica" y un cambio de estrategia, sin éxito. "Vi que era imposible, perdí toda esperanza".

Hervías recalca en que su marcha por tanto "estaba marcada antes de las mociones de censura". "Yo no podía estar en un proyecto viéndose que estaba convirtiéndose en una muleta del 'sanchismo'", ha reiterado.

Sostiene que su 'fichaje' por el PP no se debe a una "negociación" sino a una "emergencia nacional": "Hay que ganar a Pedro Sánchez y para ganar hay que sumar o seguirá. Lo hago por amor a España y por el bien de mi país y lo hago convencido. Yo estaba muy cómodo en el Senado y dejo mi acta para ponerme a trabajar".

Ahora, avanza sin concretar el puesto que le corresponderá en sus nuevas siglas, va a "dejarse la piel por aglutinar al centroderecha en torno al PP de Pablo Casado, por la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y por la derrota del 'sanchismo'".