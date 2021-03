Sanidad advierte a Ayuso: "Si Madrid no cierra en San José y Semana Santa actuaremos judicialmente"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado de nuevo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz, que el cierre perimetral de la región en el puente de San José y en Semana Santa es "de obligado cumplimiento". De no hacerlo, el Gobierno y el Ministerio de Sanidad podrían ir a los tribunales.

"Toda España va a estar perimetrada. Más allá de lo que diga Madrid lo que importa es el acuerdo. Madrid tiene que aceptar", ha apuntado Carolina Darias, que ha remarcado que el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud de cerrar las comunidades en esos dos periodos es una orden que debe acatarse a pesar del rechazo de Madrid.

"Todas las comunidades van a estar cerradas", ha continuado la ministra de Sanidad, que se pregunta si lo que quiere Madrid es que "haya en otras comunidades otra situación". Preguntada en La Sexta qué pasará si Madrid incumple el acuerdo, Darias ha sido clara: "Actuaremos y lo haremos cuando lo digan los servicios jurídicos.La orden se publicará mañana o pasado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí empezaremos a caminar".

La titular de Sanidad ha querido remarcar que "lo importante es el acuerdo y no la discrepancia" de Madrid y que el objetivo es "seguir salvando vidas". Así, ha pedido a los ciudadanos y a las autoridades "máxima precaución y vigilancia" a pesar de la bajada en la incidencia acumulada, lejos todavía del objetivo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Madrid no quiere cerrar

Estas declaraciones de Darias llegan después de que Isabel Díaz Ayuso haya asegurado este jueves que no cerrará perimetralmente la región durante el puente de San José y Semana Santa "si legalmente" no les obligan, algo a lo que está dispuesto el Gobierno.

"No nos ha ido mejor cuando lo hemos hecho", ha subrayado en una entrevista en Onda Cero. Según ha expuesto, egoístamente desde el punto de vista económico cree que este cierre le vendría bien a Madrid porque la gente consumiría en la región, pero defiende que los ciudadanos también tienen "segundas viviendas".

A su parecer, "el virus no mejora por hacer esos cierres" perimetrales. "No hay ni un solo informe que indique eso. Sí tenemos el ejemplo del puente de la Constitución y de noviembre, donde sí subió el contagio. Cerrar no aporta mucho", ha manifestado.