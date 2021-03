La Eurocámara retira la inmunidad a Puigdemont: así votarán los diferentes grupos políticos

Carles Puigdemont llega al final de la escapada en la Eurocámara. Un año después de ser reconocido eurodiputado, el pleno del Parlamento Europeo retira este lunes la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. Una decisión que el propio fugado da por descontada y que despeja la vía para reactivar la orden europea de detención y entrega a España emitida por el juez Pablo Llarena por sedición y malversación por la actuación de Puigdemont en el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña.

La votación en el pleno (mitad presencial y mitad telemática debido a las restricciones de la Covid-19) está programada entre las 18:30 y las 19:45 de este lunes. Como ocurre en todos los suplicatorios, no habrá ningún debate previo entre los eurodiputados. El resultado final está previsto que se conozca el martes a las 9:00 horas, aunque lo más probable es que se filtre antes. Pero no hay ninguna duda de que la Eurocámara aprobará quitar la inmunidad a Puigdemont.

Se requiere una mayoría simple (más votos a favor que en contra) y el comité de Asuntos Jurídicos ya le dio luz verde por 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones. Una proporción que muy probablemente se repetirá en el pleno, pese a las presiones y las fake news de Puigdemont, que denunció a este periódico el presidente del comité, Adrián Vázquez.

El pleno de la Eurocámara vota este lunes el suplicatorio contra Puigdemont. Parlamento Europeo

El expresidente catalán ha dedicado los últimos días a una intensa ofensiva en la prensa internacional para defender su causa y tratar de desacreditar al Estado español, eso sí, admitiendo siempre que va a perder su inmunidad. "Puigdemont ha estado haciendo lobby, sobre todo entre los diputados nórdicos y bálticos", explican a EL ESPAÑOL fuentes parlamentarias.

"Nuestro objetivo no es ganar esta votación, es una misión imposible debido a la fuerte presión de España. Lo que queremos es ampliar la discusión y recordar que hay un problema con los derechos fundamentales en España. Los diputados saben que se trata de un problema político y que nosotros no somos delincuentes", sostiene Puigdemont en una entrevista este domingo al periódico francés Le Journal du Dimanche.

A favor del suplicatorio

¿Cuál será el resultado de la votación en el pleno? El voto es secreto, así que nunca se sabrá con seguridad quién ha votado qué: sólo los números finales. Eso sí, los cuatro grandes grupos políticos de la Eurocámara han desvelado que apoyan retirar la inmunidad a Puigdemont: el Partido Popular Europeo, los socialistas (S&D), los liberales (Renew) de Ciudadanos, y el grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, al que está adscrito Vox, según confirman a este periódico.

Los cuatro grupos suman 480 de los 705 miembros de la Eurocámara. El argumento de todos ellos es que los hechos de los que se acusa a Puigdemont se remontan a un periodo anterior a su elección como eurodiputado y no tienen nada que ver con su actividad como parlamentario.

Los únicos motivos previstos en el reglamento del Parlamento para denegar un suplicatorio son que la petición de enjuiciamiento se base en una opinión emitida en la Eurocámara o responda a una persecución política a su labor como parlamentarios. "Se entiende que es un procedimiento técnico del Parlamento, no político. Es la justicia quien juzga, no el Parlamento", señalan a EL ESPAÑOL fuentes de un gran grupo parlamentario.

Puigdemont ha anunciado que recurrirá el suplicatorio ante el TJUE.

"El suplicatorio se aprobará sin problemas, porque la gente entiende que el Parlamento no tiene ninguna razón para parar un procedimiento judicial sobre un asunto que es anterior a que Puigdemont fuera diputado. Además, el procedimiento no tiene que ver directamente sobre su juicio o no en España, sino sobre la decisión que debe tomar la justicia belga", señalan en otro grupo mayoritario.

Sin embargo, los grandes grupos también dan por hecho que tendrán fugas: la disciplina de voto no es tan estricta como, por ejemplo, en el Congreso. Y las delegaciones de países pequeños con una historia de independencia reciente -como bálticos, chechos, eslovacos o balcánicos- podrían optar por la abstención o el apoyo a Puigdemont.

"Habrá como máximo un 10-15% de deserciones en los cuatro grandes grupos", señalan las fuentes consultadas. Por ejemplo, resulta evidente que los tres eurodiputados nacionalistas flamencos de la N-VA votarán en contra del suplicatorio a Puigdemont, aunque pertenezcan al mismo grupo de Vox. Tampoco apoyará el suplicatorio la representante del PNV, Izaskun Bilbao, aunque está en Renew. Y la eurodiputada socialista eslovena Tanja Fajon ha apoyado sistemáticamente a los separatistas catalanes en todas las votaciones.

A favor de Puigdemont

El resto de grupos políticos en la Eurocámara votarán en contra del levantamiento de la inmunidad al expresidente catalán. En primer lugar, los Verdes (73 escaños), el grupo al que está adscrita Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y al que perteneció Oriol Junqueras en su etapa de eurodiputado. "No estoy de acuerdo con muchas de las posiciones de Puigdemont. ¡Pero su enjuiciamiento está politizado y es desproporcionado!", dijo el eurodiputado verde alemán Sergey Lagodinsky tras la votación en el comité de Asuntos Jurídicos.

También está en contra del suplicatorio el grupo de izquierda radical en la Eurocámara (39 escaños), al que está adscrito Unidas Podemos. "El caso ha sido iniciado por un partido de extrema derecha y los jueces han realizado declaraciones y han tenido comportamientos que cuestionan su imparcialidad. Los delitos utilizados y la competencia del Tribunal Supremo son también dudosos", ha dicho a EL ESPAÑOL la copresidenta del grupo, Manon Aubry. Unidas Podemos explica a este periódico que desvelará el sentido de su voto este mismo lunes.

La gran incógnita es qué hará el grupo de ultraderecha Independencia y Democracia, al que pertenecen La Liga de Matteo Salvini, la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y Alternativa por Alemania. En el comité de Asuntos Jurídicos, Independencia y Democracia votó en contra de levantar la inmunidad de Puigdemont, pero en el pleno podría dividirse.

Toni Comín, Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, en la Eurocámara.

"Pase lo que pase en el pleno, nuestra posición se refiere exclusivamente al levantamiento de la inmunidad y no a la cuestión más general del estatus de Cataluña, que en nuestra opinión corresponde a la soberanía del Estado español", ha dicho a este periódico el eurodiputado de Reagrupación Nacional Gilles Lebreton.

Los siguientes pasos

¿Qué pasará tras la votación de este lunes? Puigdemont, Comín y Ponsatí mantienen su escaño de eurodiputados, puesto que su mandato es nacional y no puede ser retirado por ninguna otra autoridad. La suspensión de la inmunidad de un diputado no constituye un veredicto de culpabilidad, sino que simplemente permite a las autoridades judiciales nacionales proceder a la investigación o el juicio. Sólo dejarían de ser eurodiputados con una condena firme.

Los tres ya han anunciado que presentarán de inmediato un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y pedirán medidas cautelares para preservar su inmunidad mientras se decide el fondo del asunto. Alegarán que el suplicatorio ha estado plagado de irregularidades.

Por su parte, la reactivación de la euroorden en Bélgica está en manos del juez Llarena. Es él el que tiene que comunicar al Tribunal de Primera Instancia flamenco de Bruselas que Puigdemont ya no goza de inmunidad parlamentaria. Pero Llarena ya ha indicado que, antes de hacerlo, preguntará también al TJUE para que dictamine si Bélgica está aplicando correctamente la euroorden.

El motivo es que la justicia belga ya ha desestimado la orden de detención y entrega contra el exconseller Lluís Puig, cuyo procedimiento siguió adelante porque no es eurodiputado y no goza de inmunidad. Bélgica ha rechazado su entrega a España con el argumento de que el Tribunal Supremo no es competente para juzgarlo y de que existe el riesgo de que no se respete su presunción de inocencia. Llarena discrepa de esta interpretación y por eso tiene previsto acudir al TJUE. La batalla judicial de Puigdemont todavía durará meses.