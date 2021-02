Los eurodiputados de la extrema derecha y la izquierda radical, entre los 8 favorables a Puigdemont

El final de la inmunidad de Carles Puigdemont como eurodiputado es ya cuestión de días. El propio expresidente catalán admite que el Parlamento Europeo ratificará en su pleno de marzo retirársela, confirmando así la recomendación aprobada este martes en su comité de Asuntos Jurídicos. "Sabemos sumar y restar", ha dicho este miércoles en rueda de prensa.

De los 25 miembros de pleno derecho del comité de Asuntos Jurídicos, un total de 15 votaron a favor de quitar la inmunidad a Puigdemont, mientras que otros 8 se pronunciaron en contra y otros 2 se abstuvieron. ¿Quiénes son los eurodiputados que apoyan al expresidente catalán y por qué? La respuesta es que no es fácil saberlo porque el voto ha sido secreto.

La instrucción de voto de los tres principales grupos políticos de la Eurocámara (populares, socialistas y liberales europeos) era apoyar el suplicatorio remitido por el juez del supremo Pablo Llarena. Estos partidos suman un total de 16 diputados en el comité de Asuntos Jurídicos.

También han votado (en teoría) a favor los dos representantes del grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, al que está adscrito Vox: Raffaele Stancanelli, del partido Fratelli d'Italia; y el polaco Kosma Złotowski, de Ley y Justicia, que acabó sustituyendo al ponente del informe, el búlgaro Angel Dzhambazki, en la votación final, según figura en las actas. Ambos partidos son estrechos aliados de la formación de Santiago Abascal.

Con estos cálculos, el suplicatorio contra Puigdemont tendría que haber recibido como mínimo 18 votos a favor. El resultado final indica que ha habido hasta tres fugas desde los partidos mayoritarios. No hay ninguna duda de que todos los españoles presentes en el comité votaron a favor: Esteban González Pons y Javier Zarzalejos (PP), Ibán García del Blanco y Marcos Ros (PSOE) y Adrián Vázquez (Ciudadanos, adscrito a Renew).

Fugas de votos

Según las fuentes consultadas por este periódico, las fugas se habrían producido en el grupo socialista (una abstención) y entre los liberales de Renew (dos de sus diputados no votaron a favor del suplicatorio). Ninguno de los disidentes ha hecho pública su posición.

"Tiene que ver mucho con la lotería de quién está justo en ese comité, de que en lugar de tener dos alemanes o dos franceses te toque alguien de otro país donde la gente ve las cosas de otra manera. Al final influyen muchas cosas: el lugar de procedencia o las circunstancias personales", apuntan las fuentes.

Los que está claro que votaron en contra son los dos eurodiputados de los Verdes, porque lo han admitido ellos mismos. Tampoco es sorprendente, puesto que se trata del grupo al que está adscrito Esquerra Republicana de Catalunya en la Eurocámara y en el que trabajó Oriol Junqueras en su etapa de parlamentario europeo.

"La alegría del partido de extrema derecha Vox por el levantamiento de la inmunidad a los compañeros catalanes muestra que voté correctamente (con la minoría). No estoy de acuerdo con muchas de las posiciones de Puigdemont. ¡Pero su enjuiciamiento está politizado y es desproporcionado!", ha escrito en su cuenta de Twitter Sergey Lagodinsky, eurodiputado Verde alemán y vicepresidente del comité de Asuntos Jurídicos.

También ha votado en contra de quitar la inmunidad a Puigdemont la eurodiputada de Francia Insumisa Manon Aubry, que es copresidenta del grupo de Izquierda de la Eurocámara, al que pertenece Unidas Podemos. Aubry ha dicho que recomendará a su grupo que rechace el suplicatorio también cuando se vote en pleno.

"Las reglas sobre la inmunidad son simples: los diputados gozan de inmunidad contra el procesamiento por sus opiniones políticas. Todos los elementos apuntan a que eso es lo que ocurre aquí. Por ejemplo, el caso ha sido iniciado por un partido de extrema derecha y los jueces han realizado declaraciones y han tenido comportamientos que cuestionan su imparcialidad. Los delitos utilizados y la competencia del Tribunal Supremo son también dudosos", ha dicho Aubry a EL ESPAÑOL.

El otro grupo político que se opone al suplicatorio contra Puigdemont es Identidad y Democracia, al que pertenecen la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen y Alternativa por Alemania. Los tres eurodiputados que tienen en el comité de Asuntos Jurídicos votaron en contra de levantar la inmunidad, según las fuentes consultadas.

Mayoría simple

Los interesados no lo confirman ni tampoco lo desmienten. "No puedo responderle porque la votación era secreta", ha dicho a este periódico el eurodiputado de Reagrupación Nacional Gilles Lebreton. "Pase lo que pase en el pleno, nuestra posición se refiere exclusivamente al levantamiento de la inmunidad y no a la cuestión más general del estatus de Cataluña, que en nuestra opinión corresponde a la soberanía del Estado español", agrega.

El último voto negativo que se da por seguro es el del croata Mislav Kolakusic, que está en el grupo de los no inscritos. Es decir, en total hay siete votos contra el suplicatorio de Puigdemont prácticamente confirmados: Verdes, Izquierda Unitaria, Identidad y Democracia y no inscritos. El octavo voto en contra correspondería a una fuga de un partido mayoritario: un eurodiputado que incumplió la instrucción de apoyar el suplicatorio. Lo mismo ocurre con las dos abstenciones.

¿Qué pasará en la votación en el pleno de la semana del 8 de marzo? Populares, socialistas y liberales votarán mayoritariamente a favor de retirar la inmunidad a Puigdemont, aunque registrarán también fugas. Lo mismo ocurriría con los Conservadores y Reformistas Europeos, grupo en el que están también los nacionalistas flamencos de la NV-A, que apoyan a Puigdemont.

Los Verdes y el grupo de Izquierda se opondrán mayoritariamente al suplicatorio, mientras que los ultras de Identidad y Democracia se dividirán. El resultado final podría estar alrededor de 400 votos a favor del suplicatorio de los 705 miembros de la Eurocámara, según las fuentes consultadas. Es decir, ampliamente por encima de la mayoría simple requerida.