Puigdemont da por perdida la batalla del suplicatorio en la Eurocámara: "Sabemos sumar y restar"

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha tachado este miércoles de "lamentable" la decisión del comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara de retirarle la inmunidad parlamentaria a petición del juez del Supremo Pablo Llarena. Aunque de palabra asegura que no se rendirá, en la práctica Puigdemont da por hecho que el pleno del Parlamento Europeo ratificará el suplicatorio en marzo y prepara ya un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

"Jamás hemos dado ninguna batalla por perdida. Tampoco la del plenario, aunque obviamente sabemos sumar y restar", ha dicho Puigdemont en una rueda de prensa en la Eurocámara con sus exconsellers y ahora eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí, que también han perdido su inmunidad.

"Hay un objetivo compartido desde el PSOE hasta el fascismo de Vox, sin fisuras. Este objetivo es que los que estamos aquí vayamos a la cárcel", sostiene el expresidente catalán.

Los tres principales grupos políticos de la Eurocámara (populares, socialistas y liberales) ya han anunciado que votarán a favor del suplicatorio, lo que garantiza la mayoría simple necesaria para aprobarlo. En el comité de Asuntos Jurídicos, el levantamiento de la inmunidad se aprobó por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

"Por mucho que el voto de ayer a algunos les parezca ajustado, a nosotros no nos lo parece. Si en el Parlamento sólo hubiera demócratas, tendría que haber sido un no unánime", sostiene Ponsatí. "No damos la batalla por perdida porque nunca lo haremos, pero tampoco queremos generar la esperanza de que tenemos grandes expectativas", admite la exconsellera.

"En nuestros cálculos, siempre hemos partido de la base de que lo más probable es que se nos retire la inmunidad", sostiene el expresidente catalán. "La batalla no se acaba con el pleno del Parlamento Europeo levantando presumiblemente nuestra inmunidad (...) Continuaremos siendo eurodiputados al día siguiente, cumpliendo nuestras obligaciones en la medida que nos dejen y todavía quedará otra instancia", ha defendido.

Medidas cautelares

Una vez que el pleno de la Eurocámara apruebe el suplicatorio en marzo, el plan de Puigdemont es presentar un recurso ante el TJUE y pedir medidas cautelares para conservar la inmunidad hasta que haya sentencia final.

El expresidente catalán alegará ante la justicia europea la "falta de imparcialidad" del presidente del comité de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, que es eurodiputado de Ciudadanos; la "sobrepoblación" de españoles en el comité; y otras supuestas "irregularidades procesales" como el hecho de que no se hayan traducido muchos de los documentos que ellos han presentado.

Incluso si el TJUE tumba su recurso, Puigdemont todavía confía en que Bélgica rechace la euroorden de Llarena y deniegue su entrega a España, siguiendo el precedente del exconseller Lluís Puig, cuyo caso ha seguido tramitándose por no ser eurodiputado.

"Si a corto plazo perdemos la inmunidad, vamos a comparecer ante la justicia belga como hemos hecho siempre. Hay una decisión que es un precedente muy relevante que es la sentencia que dictó la justicia belga el 7 de enero sobre el conseller Lluís Puig donde dijo que no podía ser extraditado porque no había garantías de que su presunción de inocencia fuera respetada en España", ha dicho Comín.