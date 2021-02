Ignacio Aguado irá al 8-M "aunque tiren piedras" y Villacís asegura que Cs no va "de ninguna manera"

Ignacio Aguado y Begoña Villacís se han pronunciado este miércoles sobre su asistencia a la manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8-M, en sentido frontalmente opuesto. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que Ciudadanos estará "aunque nos escupan -ha dicho- o nos tiren latas". La vicealcaldesa de Madrid sostiene que la mera celebración de estas marchas es una "grandísima irresponsabilidad" y afirma que su partido no estará "de ninguna manera".

Este miércoles, la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado la autorización de algunas de las movilizaciones propuestas por las organizaciones feministas en la Comunidad siempre que no se superen las 500 personas. Para Villacís, "nadie entiende por qué no puede haber más de dos convivientes de dos unidades familiares en una casa, no puede haber más de seis personas sentadas en una mesa, pero sí puede haber 500 personas sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de protocolo".

La vicealcaldesa considera que el Gobierno central "vuelve a tropezar con la misma piedra" y, tajante, ha zanjado: "Desde luego, conmigo que no cuenten.

Aguado: "Es de sentido común"

Apenas minutos más tarde, en la Puerta del Sol, Aguado comparecía para dar cuenta de la reunión del Consejo de Gobierno en calidad de portavoz, y preguntado por el 8-M, ha dado una respuesta muy diferente a la de su compañera de filas. Al vicepresidente, la decisión de la Delegación del Gobierno, en la medida que está respaldada por el Ministerio de Sanidad, le parece "correcta, adecuada y legítima".

"Es importante reivindicar los derechos, que cada ciudadano tenga derecho a la libertad de expresión, al derecho de manifestación siempre siguiendo las pautas que marquen las propias autoridades sanitarias", ha defendido. También ha recordado que antes de ser parte del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ya iba a la manifestación del 8-M y garantizado que seguirá haciéndolo porque "no es una causa de ningún partido político" ni la igualdad "patrimonio de nadie".

"Por mucho que haya algunos empeñados en echarnos, en escupirnos, en tirarnos latas -ha continuado Aguado-, seguiremos yendo porque es de sentido común defender lo común que es una sociedad formada por hombres y mujeres que deben tener en la práctica los mismos derechos y obligaciones".

Por último, ha lamentado el "espectáculo" de este martes en el Congreso de los Diputados, en referencia al negacionismo de Vox en relación con la violencia machista, contrarrestado con el aplauso unánime del resto de partidos a todas las víctimas de esta lacra que varios diputados leyeron desde el estrado.