PSOE y Podemos abren la 'comisión Kitchen' con Bárcenas y dejan a Rajoy y Cospedal como traca final

La Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación de espionaje 'Kitchen' ha llamado a comparecer al extesorero del PP Luis Bárcenas el 11 de marzo, día en que empezarán las comparecencias en sede parlamentaria. La lista de comparecientes la cierra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La Mesa y Portavoces de la Comisión que investiga la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular ha aprobado el listado de 30 comparecientes en el que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy aparece en último lugar.

Fuentes parlamentarias de la Comisión han avanzado que el orden de las comparecencias ha sido acordado por PSOE y Unidas Podemos y que mientras Bárcenas está llamado a comparecer el primero, tal como habían solicitado la mayoría de los partidos, Rajoy, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acudirán al Congreso en último lugar. El marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, también ha sido llamado a la comisión.

Policías

Por el Congreso pasarán varios ex mandos de la Policía Nacional, así como agentes que presuntamente estuvieron implicados en el "operativo parapolicial", como lo denominó el magistrado Manuel García Castellón que investiga el caso en la Audiencia Nacional.

Entre los citados están el antiguo director operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, el ex responsable de Asuntos Internos del cuerpo, Marcelino Martín Blas, el ex director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y actualmente en la Federación Española de Fútbol, José Luis Olivera, el ex comisario Enrique García Castaño (alias "El Gordo" y al que se considera cercano a José Manuel Villarejo, que también declarará) o el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), Manuel Morocho.

También comparecerán el antiguo director de la Policía, Ignacio Cosidó, y dos ex secretarios de Estado de Seguridad, a la sazón 'números dos' del Ministerio del Interior en sus correspondientes etapas: Francisco Martínez y José Antonio Nieto.

En una seunda línea, aunque también relevantes, están llamados a comparecer el inspector jefe Bonifacio Díaz y Andrés Gómez Gordo, conocido por ser cercano a Cospedal durante la etapa de ésta en la presidencia de Castilla-La Mancha.

La comisión ha citado también al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Este miembro de la Benemérita ganó relevancia por ser el coordinador del operativo policial durante el referéndum ilegal del 1 de octubre, pero en la etapa que se investiga era el responsable de gestionar los fondos reservados. Las pesquisas del juez García Castellón apuntan a que con estas partidas se pagaron los servicios de los confidentes captados por la trama.

Entre esos confidentes está el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, alque se le verá el rostro que suele ocultar bajo un casco de moto cuando acude a los juzgados. Según las pesquisas, Ríos cobraba 2.000 euros mensuales de los fondos reservados, se le dio una pistola y se le facilitó su ingreso en la Policía.

Uno de los rostros más peculiares del entramado, y al que podrán interrogar los diputados en el Congreso, será Silverio Nieto, un cura cercano a los mandos policiales de la época y que aparece en el sumario.