García Egea sobre Miquel Iceta: "Es el mismo que le pedía a Pedro Sánchez 'líbranos del PP'"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea ha afeado este miércoles el nombramiento de Miquel Iceta como ministro de Política Territorial, recordando que quién tiene ahora "la responsabilidad de garantizar la igualdad y la equidad entre los españoles es el mismo que hace unos meses le pedía a Sánchez 'líbranos del PP'".

"Recolocar a un señor como Iceta, porque se ha quedado sin ser candidato en Cataluña, porque había que enviar al peor ministro de Sanidad de la historia a las elecciones catalanas, es algo que marcará el Gobierno de Sánchez. Está más preocupado por Cataluña que por la pandemia", dice.

En entrevista a Onda Regional de Murcia, García Egea ha criticado que "con 600 muertos hay quien piense que el Gobierno no toma medidas drásticas por las elecciones catalanas".

"El Gobierno no puede pensar en las elecciones antes que en la salud, no puede pensar en las encuestas y no en las UCIS que se están llenando. Se aplazaron las elecciones gallegas y vascas con una situación epidemiológica mejor. Y aquí, incluso las personas contagiadas van a ir a votar al final de la mañana", destaca. "¿Cómo podemos saber que esas personas no contagian a nadie? ¿Cómo es posible que las personas puedan ir a un mitin político pero no a visitar a su familia?", pregunta.

Sobre la polémica de los políticos que se han vacunado saltándose el protocolo, y sobre las declaraciones del secretario general del PSOE de Murcia, Diego Conesa, que ha comunicado este martes que existen indicios de que "altos cargos en Madrid" también fueron vacunados de manera irregular con dosis que correspondían a residentes de esta comunidad, García egea lo ha negado rotundamente.

"Me he vacunado de la gripe, como recomendaron los especialistas, pero nada más. Ya estamos vacunados contra las mentiras de los socialistas. En un tema tan importante no se puede acusar en falso y jugar con las expectativas de la gente", zanjó