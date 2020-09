¿Abolir la prostitución? Sólo Ciudadanos está en contra: "La regulación protege a las trabajadoras"

El Gobierno de España quiere abolir la prostitución. Así lo anunció Pedro Sánchez el pasado 7 de septiembre en una entrevista concedida a TVE: "Forma parte del acuerdo de Gobierno" que el PSOE contrajo con Unidas Podemos. No obstante, debido a que el Ejecutivo sólo suma 155 escaños, el presidente admitió la necesidad de llegar a un "acuerdo transversal".

Bajo esta premisa, la gran pregunta es: ¿cuáles de los principales partidos estarían dispuestos a sumarse a ese "gran acuerdo" por la abolición de la prostitución? EL ESPAÑOL ha charlado con representantes de los principales partidos para que expliquen su postura.

Ciudadanos es el único que se confiesa abiertamente regulacionista -es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo-, mientras que tanto el PSOE como el PP se muestran abolicionistas -consideran la prostitución, además de la trata, violencia contra la mujer-.

Unidas Podemos se sitúa en un término medio. Por un lado, admite que distintas posturas conviven en su seno, aunque recalca que la abolición de la prostitución es "el horizonte al que queremos llegar". La formación de izquierda radical establece además una distinción entre la "trata con fines de explotación sexual" y "la prostitución" porque ésta última "atiende a otras lógicas".

Vox, por último, prosigue con su veto a este medio y no ha querido responder a las preguntas planteadas. En su programa electoral, la única alusión indirecta a la prostitución es una propuesta que reza: "Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos".

Cs: regular como en Alemania

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, considera que se trata de una cuestión "muy compleja y en gran parte oculta, porque no existe ningún establecimiento público con licencia de 'prostíbulo', aunque sí existen establecimientos públicos en los que se ejerce de manera más o menos abierta la prostitución".

En este sentido, la diputada considera que "hay que afrontar la cuestión con realismo y de manera pragmática, huyendo del populismo y de las grandes proclamas irrealizables, igual que de los anuncios oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos acostumbrados".

"En Cs, por supuesto, tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Esa es nuestra prioridad, pero somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer con una iniciativa parlamentaria o simplemente con cerrar los ojos: hace falta valentía y realismo para abordar esta actividad como lo hacen otros países de nuestro entorno", arguye Giménez.

En este sentido, la diputada liberal asegura que su partido aboga por regular la prostitución "como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza" ya que "protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias".

"Además, está claro que este debate no puede quedarse encorsetado en posturas maximalistas que no dan solución a la situación de personas vulnerables, para las que habría que poner atención desde una perspectiva amplia que busque garantizar su plena inclusión", concluye la representante de Ciudadanos.

PSOE: abolición

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, es tajante cuando habla con este diario de la postura de su partido: "Nosotras somos abolicionistas de la prostitución, lo hemos dicho muchas veces y en el programa electoral llevamos medidas que van en esa dirección".

Medidas que, según anuncia la portavoz de Igualdad, pasarían por la "tipificación de todas las formas de proxenetismo", así como por añadir "responsabilidad penal a los dueños de los prostíbulos".

La prostitución, según la diputada socialista, es una "forma de explotación sexual, una esclavitud y una grave vulneración de los derechos humanos" porque "se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza". "La prostitución se sirve de la feminización de la pobreza", arguye.

En este sentido, recalca que la prostitución "es el escaparate de la trata" porque "siempre hay un sistema opresivo detrás del ejercicio de la prostitución". "Hay redes y mafias detrás de ese ejercicio".

En su programa electoral para las últimas elecciones, los socialistas abogaban por sanciones por la demanda y compra de esta práctica. Asimismo, son partidarios de introducir una figura jurídica que permita "sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena". De este modo, el PSOE pretende "desmantelar" la industria de la prostitución.

PP: Pacto de Estado

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, explica que desde su partido, "como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", son partidarios de "luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual".

"El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen siendo víctimas de explotación sexual", asegura Prohens. Por ello, la diputada popular pide que "como está recogido en el Pacto, se trabaje en una ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual".

-¿Y si una mujer desea libremente dedicarse a la prostitución?

-Cuando legislas, debes mirar por el interés general. Las cifras son muy claras: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. Por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad y hacia la erradicación de la violencia, pero luego permanecer impasibles ante esta actividad. El cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado. Esta actividad conlleva muchas veces maltrato físico o prácticas abusivas hacia una mujer que no tiene poder para decidir qué labor quiere realizar.

"Todo el resto es palabrería y parches, como la medida de cerrar los prostíbulos con la pandemia", critica la diputada del PP por Baleares. En este sentido, dice estar "extrañada" por la postura del Gobierno: "La ministra de Igualdad dijo en una comparecencia a principio de legislatura que ella se consideraba abolicionista, pero que no se aboliría la prostitución durante este mandato, que no era prioritario".

Unidas Podemos: división

Unidas Podemos, en conversación con este medio, se remite al documento de feminismos presentado en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos -Vistalegre III-. En éste, la formación admite que dentro de su seno conviven distintas posiciones en materia de prostitución. Quizá por eso la redacción del documento resulte ambigua.

Por un lado, la formación sostiene que "las medidas punitivas solo refuerzan el estigma" y que las instituciones públicas "deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres". No obstante, también recalca que la abolición de la prostitución es "el horizonte al que queremos llegar".

Podemos también distingue entre "trata con fines de explotación sexual" y "la prostitución" porque ésta última "atiende a otras lógicas". Con respecto a ésta última, el partido morado defiende medidas como "la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los CIE -Centro de Internamiento de Extranjeros- y la derogación de la ley mordaza".

Todas estas medidas, según Podemos, son "fundamentales a la hora de abordar la prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce en la calle".