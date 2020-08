El PP pide que Iglesias comparezca en el Congreso para explicar los gastos irregulares de Podemos

El PP ha reclamado la comparecencia en el Congreso del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para que explique las irregularidades contables detectadas por el Tribunal de Cuentas en sus últimos informes.

En concreto, el Grupo Popular ha registrado dos peticiones de comparecencia. En primer lugar pide que Iglesias rinda cuentas en la Comisión de Calidad Democrática para que "informe sobre las infracciones o prácticas irregulares que, en su caso, se han observado por el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019".

Los populares quieren que en esa comparecencia el vicepresidente ofrezca explicaciones también del "informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016, así como de otras cuestiones acontecidas en ejercicios posteriores".

En segundo lugar, el PP ha solicitado la comparecencia del responsable de la gestión económico-financiera de Unidas Podemos, en este caso en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, "para que informe sobre las infracciones o prácticas irregulares que en su caso, se han observado por el Tribunal de Cuentas en los informes de fiscalización de las elecciones a Cortes Generales de 28 abril de 2019 al amparo del artículo 16 bis de la Ley 3/2015".

Tribunal de Cuentas

En su informe de fiscalización sobre las generales de abril del año pasado, el Tribunal de Cuentas cifra en 425.037,41 euros los gastos irregulares de Podemos no subvencionables. De esa cifra especifica que los gastos con justificación insuficiente o no justificados ascienden a 133.100; los gastos prohibidos expresamente por la ley serían de 1.210 euros; y los gastos de naturaleza no electoral se elevarían a 290.727 euros

En otro documento, el Tribunal de Cuentas ha pedido a distintas formaciones ahora integradas en Unidas Podemos que devuelvan al Ministerio del Interior casi medio millón de euros que les fueron concedidos en 2016 en concepto de subvenciones para sufragar gastos de seguridad, pero que no fueron utilizados estrictamente para los fines que establece la ley o que ni siquiera se han usado

Se trata del informe de fiscalización sobre la contabilidad de los partidos políticos y las fundaciones a ellos vinculadas correspondiente al ejercicio de 2016. El tribunal cifra en 632.761,69 euros la cantidad que deben reintegrar de estas subvenciones un total de 12 partidos, correspondiendo a Podemos más de la mitad de ese montante global (323.828,22 euros).