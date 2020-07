El presidente de Asturias señala a los madrileños: "Esto no es Madrid. La mascarilla es obligatoria"

Noticias relacionadas Qué hacer con la mascarilla cuando no la llevas puesta: el peligro de dejarla en cualquier sitio

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha desatado la polémica al referirse al uso obligatorio de la mascarilla en todo momento dejando claro que Asturias "no es la Comunidad de Madrid", donde esta norma no está implantada aún, y señalando, directamente, a los madrileños.

"Por si queda alguna duda, allá vamos: Asturias no es la Comunidad de Madrid. En Asturias es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla, tanto en los espacios cerrados como en las vías públicas y núcleos urbanos. Si vienes a Asturias, tienes que cumplir nuestras normas. Gracias", ha escrito Barbón, del PSOE, en Twitter.

Ante esto, muchos son los que han criticado estas palabras -con insultos con "cateto" o pueblerino"- y consideran un error que hable de Madrid, donde el uso de la mascarilla entre la población es muy elevado, lo que ha llevado al Gobierno de la región a no imponer su uso obligatorio aunque se cumpla la distancia de seguridad de metro y medio, como ya han hecho todas las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y Canarias.

En el tuit anterior hablo de decisiones políticas de dos Comunidades Autónomas y las obligaciones que se aplican en Asturias a todos: ciudadanía asturiana y visitantes. Lo curioso es que quiénes me atacan por ello recurren al “cateto, pueblerino, quítate la boina”. (2) — Adrián Barbón (@AdrianBarbon) July 27, 2020

Minutos después, Barbón se ha visto obligado a aclarar su mensaje. "En el tuit anterior hablo de decisiones políticas de dos comunidades autónomas y las obligaciones que se aplican en Asturias a todos: ciudadanía asturiana y visitantes. Lo curioso es que quiénes me atacan por ello recurren al "cateto, pueblerino, quítate la boina", ha afirmado.

"En Asturias estamos muy orgullosos de nuestros pueblos y de ser de pueblo, de nuestra historia, de nuestra forma de ser... y lo vamos a seguir estando, le pese a quién le pese. Esos mismos pueblos que tantas personas buscan para relajarse", ha continuado, para remarcar que "Asturias es tierra de acogida".

"Aquí recibimos a todo el mundo, sea de dónde sea, viva dónde vida, con una única condición: que cumpla nuestras normas sanitarias, las que nos ayudan a luchar contra el coronavirus".

Y aquí recibimos a todo el mundo, sea de dónde sea, viva dónde vida, con una única condición: que cumpla nuestras normas sanitarias, las que nos ayudan a luchar contra el coronavirus. Asturias es tierra de acogida y también, orgullosa de su historia y sus luchas (y 4) — Adrián Barbón (@AdrianBarbon) July 27, 2020

Reacciones

Las respuestas a Adrián Barbón no se han hecho esperar. "Asturiana hasta la médula, pero agradecida a cómo me ha acogido el pueblo de Madrid, no entiendo este tuit. Como experiencia personal, he visitado cuatro comunidades autónomas en las últimas tres semanas y en el centro de Madrid es donde sin excepción se llevaba la mascarilla", ha escrito una usuaria.

Asturiana hasta la médula, pero agradecida a cómo me ha acogido el pueblo de Madrid, no entiendo este tuit. Como experienca personal, he visitado 4 CCAA en las últimas 3 semanas y en el centro de Madrid es donde sin excepción se llevaba la mascarilla. https://t.co/zwmrNk6y4x — Belén Carreño (@bcarrebravo) July 28, 2020

"Asturias es Asturias y señalar no mola, solo separa. Si no entendemos que en esto vamos todos a una y que no llevar mascarilla no es signo inequívoco de ser de ningún sitio la cagamos. Es signo inequívoco de egoísmo y me da que de eso tenemos todos un poco", ha opinado otro usuario de Twitter.

Asturias es Asturias y señalar no mola, solo separa. Si no entendemos que en esto vamos todos a una y que no llevar mascarilla no es signo inequívoco de ser de ningún sitio la cagamos. Es signo inequívoco de egoísmo y me da que de eso tenemos todos un poco. — Alberto García-Salido (@Nopanaden) July 28, 2020

"Mira Adrián, he estado en Asturias hace una semana (vivo en Madrid) y paseando por Gijón la cantidad de gente sin mascarilla que había le hubiera puesto los pelos de punta a cualquier madrileño. Haber si te aflojas un poco la boina que te apreta mucho la cabeza", apunta otro.