Las asociaciones de la Memoria afean a Sánchez sus "escenificaciones" y su "tardanza" en exhumar

"No queremos disfraces ni debates parlamentarios en busca de beneficios electorales. ¡Basta ya! A este paso, para cuando el Gobierno asuma las exhumaciones, no va a quedar vivo ningún hijo de los desaparecidos". Son palabras de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto del primer represaliado identificado gracias al ADN.

"Han pasado más de dos años desde que el PSOE llegó al poder. Ahora, otra vez, un disfraz y una vuelta de tuerca". Así se pronuncia, en conversación con este diario, el regidor de uno de los movimientos memorialísticos con más trayectoria en España. Sus palabras tienen que ver con el último anuncio de Carmen Calvo, que esta semana informó de la llegada al Consejo de Ministros de la reforma legal pretendida por Moncloa.

Tanto Emilio Silva como Cecilio Gordillo y Arturo Peinado, promotores de Todos los nombres y Foro por la Memoria, respectivamente, suspenden las actuaciones de Sánchez en relación a la Memoria Histórica.

Existen alrededor de 114.000 desaparecidos, una cifra que podría aumentar sustancialmente

Según las cifras barajadas por el Ejecutivo existen alrededor de 114.000 desaparecidos, una cifra que podría aumentar sustancialmente cuando quede confeccionado el nuevo mapa de fosas.

"La línea no ha sido coherente. El balance general me parece negativo. No pueden hacer valer la exhumación de Franco como eterna medalla. ¿Qué pasa con el resto de desaparecidos y el sufrimiento de sus familias?", asevera Gordillo, hacedor de una de las bases de datos de represaliados más potentes del país.

Peinado, por su parte, insta al Gobierno a "cumplir con sus promesas". Hasta el momento, considera que todo sigue formando parte de un conglomerado de intenciones electorales que no acaba de cristalizar.

Los tres entrevistados sitúan como prioridad que la Justicia española asuma la detección y exhumación de fosas del franquismo. La ley suscrita por Zapatero en 2007 aprobó la subvención a quienes lo proyectasen, pero libró al Estado de cualquier papel protagonista.

Poco después de llegar al Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió con estos colectivos a encargarse -con todas las de la ley- de estas excavaciones. Un compromiso que no llega y que sulfura a las asociaciones.

"El Gobierno está todo el rato pensando en cómo retratar al de enfrente, y no en las exhumaciones"

Moncloa ha aclarado en más de una ocasión que mientras no haya Presupuestos no podrá dedicar las partidas que desearía a las exhumaciones. El Ejecutivo ha encaminado a ello algunos contratos menores -todos con el límite de los 15.000 euros-. Pero el "esfuerzo" que dice hacer el Gobierno no satisface del todo a los miembros de estos colectivos, muchos de ellos descendientes directos de los desaparecidos.

"Siento que nos toman el pelo. Pueden tomar más cartas en el asunto sin la reforma de la ley. Están todo el rato pensando en los debates del Congreso para retratar al de enfrente", se queja Silva.

Precisamente, la variación legal pensada por Sánchez se encuentra ahora en trámite de consulta pública. Un proceso preceptivo a tenor de una reforma dictada en 2016. Según las fuentes de Moncloa consultadas por este periódico ya se ha recabado casi medio centenar de propuestas. "Todas ellas serán contestadas una a una", informan desde el Ejecutivo.

"Un ser humano, independientemente de su ideología, no puede estar enterrado en una cuneta. Para remediarlo, hace falta verdadera voluntad política. Ojalá la encontremos", concluye Silva.

Ninguna de estas tres asociaciones ha decidido todavía si participará en esa consulta habilitada por el Gobierno. Precisamente, la duda se debe a esa sensación descrita por los tres entrevistados: la continua "escenificación" de Sánchez con las políticas de Memoria.