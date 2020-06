El ministro de Justicia admite a ERC que hay una "crisis constituyente" que "debemos abordar"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que España atraviesa "una crisis constituyente", no solo sanitaria y económica derivada de la crisis de la Covid-19, que ha sumado más de 27.000 muertos.

"Estábamos recomponiéndonos y nos entra una nueva crisis donde nuestro modelo social se rompe, una crisis sanitaria con unos enormes brotes económicos pero que realmente lo que determinan es una crisis constituyente", ha asegurado el titular de Justicia durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles.

Campo respondía así a la pregunta formulada por la diputada de ERC, María Carvalho, sobre si el Gobierno pensaba "considerar terrorista a los movimientos antifascistas", en referencia a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incluir estos colectivos de extrema izquierda en las listas consideradas organizaciones terroristas.

El ministro de Justicia, después de admitir que no entendía la pregunta y que en todo caso eran los "órganos judiciales" los competentes en esta materia, hablaba de la existencia de una crisis constituyente que "debemos entre todos abordar la salida de la misma". "Mire, no es fácil, porque junto a la crisis constituyente tenemos un debate constituyente, y tenemos que hacer entre todos que esto sea así. No podemos dejar a nadie fuera", ha abundado.

Por otro lado, ha defendido la libertad ideológica y la libertad de expresión como "pilares básicos" del Estado a los que ha llamado a "atarse como mástiles en medio de una tormenta" para "dejar una mejor sociedad que la que nos hemos encontrado".

Ante la insistencia de ERC, el ministro ha dicho que el Gobierno "ha demostrado una gran dosis de tolerancia, lealtad institucional y mucha paciencia".

"Cohesión"

En la misma línea, Campo ha reclamado "cohesión" para "desterrar e insulto y la arrogancia" del terreno político cuando ha respondido una pregunta en la que el diputado del grupo parlamentario del PNV, Mikel Legarda, le reprochaba que la crisis sanitaria por Covid-19 "no es una crisis de transparencia" poniendo como ejemplo lo ocurrido en el Portal de Transparencia, que a su juicio sólo ha funcionado a medias, para dar publicidad a las actuaciones del Ejecutivo, en vez de hacerlo para contrarrestar bulos y noticias falsas. "No ha sido una prioridad la transparencia porque ha estado confinada", ha señalado Legarda.



En su réplica, el titular de Justicia ha agradecido al diputado vasco su tono y le ha recordado que el Gobierno ha realizado durante el estado de alarma un esfuerzo "enorme" y "agotador" para comparecer ante el Congreso y la opinión pública.

"No consiste en salir vencedores y vencidos sino cohesionados", ha señalado en este punto, añadiendo que "si no somos capaces de desterrar el insulto y la arrogancia nos irá mal".