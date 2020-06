Podemos aglutina a los socios de Sánchez para investigar los actos de Juan Carlos tras su abdicación

La desescalada del coronavirus significa escalada política. Y cada partido político saca los codos para destacar, colocar su mensaje y diferenciarse del resto. Unidas Podemos ha logrado en apenas dos días aglutinar a todos los socios de la investidura de Pedro Sánchez en una operación que pretende arrojar luz sobre "los oscuros manejos" de Juan Carlos de Borbón a partir de 2014, cuando dejó de ser inviolable constitucionalmente, al abdicar la Corona. A todos, menos al propio PSOE, claro.

Comos si la ausencia de temas que no fueran la epidemia, los muertos y las polémicas prórrogas del estado de alarma los hubieran dejado hambrientos de pelea ideológica, hasta los dos partidos que forman el Gobierno se distancian en estas primeras jornadas que no son ni siquiera las de "la nueva normalidad" del presidente Sánchez.

La reactivación de los plazos procesales hizo coincidir este lunes tres elementos que alimentan el hambre de Unidas Podemos por poner en solfa "el régimen del 78", más allá de que ahora se abracen a la Constitución y a sus "artículos sociales" para homologarse con los demás y empujar "al trifachito" a la deslegitimación.

Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ante un vaso con el escudo de España en la sala de prensa de Moncloa. ADP

"No entraré a ninguna provocación de la derecha y la ultraderecha, que sólo quieren llevarnos a la pataleta y el berrinche para no hablar de lo importante". Y lo importante debe de ser presentar una comisión de investigación en el Congreso para conocer "las oscuras maniobras presuntamente delictivas del anterior Jefe del estado", como horas después apuntó Pablo Echenique, su portavoz parlamentario, tras la junta de portavoces en la Cámara Baja.

Echenique ha pasado desde este lunes por la tarde en contacto con los portavoces parlamentarios para "lograr el mayor consenso posible" en un nuevo intento de sacar adelante una investigación parlamentaria sobre las cuentas de Juan Carlos, padre del Rey Felipe VI y presuntamente dueño de una cuenta en Suiza. Allí consta un saldo de 100 millones de euros presuntamente donados por el rey saudí como comisión ilegal por sus trabajos para que empresas españolas lograran el contrato del AVE desde Medina a La Meca.

Y los síes que ha logrado la formación morada son los de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, los nacionalistas vascos del PNV; los Bildu, heredera de Batasuna; Más País de su antiguo fundador, Íñigo Errejón; y los nacionalistas valencianos y gallegos de Compromís y el Bloque. Es decir, toda la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, menos el partido de Pedro Sánchez.

"Serán coherentes"

Los socialistas ya han advertido de que no están por la labor. De hecho, Echenique también ha tratado de negociar con Adriana Lastra, portavoz del PSOE, "con la que tengo una gran relación y con la que hablo varias veces todos los días". Casi lo hizo más por deferencia -"quería que se enterara por mí y antes de que se hiciera público"- porque Unidas Podemos no cuenta con el apoyo de su socio en el Ejecutivo. "Creo que su posición será tan coherente como la nuestra, ellos siempre se han negado a esta investigación y nosotros siempre la hemos impulsado".

Pablo Echenique, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Efe

Esto es tan así como que una semana antes de la hecatomebe pandémica, el Grupo Socialista bloqueó de la mano de PP y Ciudadanos incluso que la Mesa llegara a calificar la petición de Unidas Podemos.

En aquellas fechas, la Casa Real incluso anunció que Felipe VI había renunciado ante notario a cualquier herencia personal que le pudiera corresponder de los bienes de su padre. Y se supo que el Rey había retirado la asignación económica a su progenitor.

Éste, que era uno de los proyectos que tenía Podemos en un cajón guardado al entrar en el Gobierno -una cosa es alentar la República y otra pisarle el callo institucional al partido mayoritario del Ejecutivo de coalición-, fue sustituido por el de reclamar una comisión de investigación parlamentaria.

El proyecto faraónico en Arabia Saudí que sacó adelante un consorcio de compañías privadas y públicas españolas en los últimos años -y que es un hito en la innovación nunca alcanzado-, ya ha sido inaugurado, después de muchas vicisitudes. Pero el pasado mes de marzo la antigua amiga íntima del emérito, Corinna zu Sain Wietgenstein, reveló la existencia de esa cuenta y la Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias que ya están en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, competente para investigar al aforado y abdicado monarca.

El emérito Juan Carlos, tras su abdicación.

"Queremos una comisión de investigación para analizar las actividades del rey emérito. No nos podemos permitir en una democracia moderna que existan sombras tan graves y serias de comportamientos corruptos de la anterior Jefatura del Estado", insistía Echenique en rueda de prensa.

En su empeño por integrarse en las mayorías alternativas y cuestionadoras del andamiaje democrático actual, Unidas Podemos se ha unido a todos los partidos que cuestionan el actual modelo de Estado. ERC, JxCat, Bildu, el Bloque... exigen la independencia de sus respectivas regiones. El PNV juega a quererla pero no reclamarla, para ir avanzando en una situación efectiva de ventaja. Y a ellos se añaden las izquierdas alternativas de Más País y Compromís.

Iglesias ya ha dejado claro en otras ocasiones su facilidad para entenderse con los grupos más escorados del Congreso. Trató de negociar los Presupuestos de 2019 en la cárcel con Oriol Junqueras, llamó por teléfono ante las cámaras al fugado Carles Puigdemont... y meses antes había organizado una cena en casa del empresario independentista Jaume Roures para facilitar los contactos que eclosionaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En diciembre de 2018, los integrantes del Grupo Parlamentario Confederal se estrenaron en una celebración de la Carta Magna el día del 40º aniversario de la Constitución. Pero lo hicieron portando ne su solapa una chapa reclamando una "República feminista" para España.

"Somos más de 70 diputados"

Y ni siquiera ya dentro del Ejecutivo ninguno de sus dirigentes ha negado que la formación apuesta por un referéndum de autodeterminación, "no sólo en Cataluña, sino en todos los territorios en los que la gente tenga conciencia de nación".

Por eso, Echenique no cejaba este martes en su argumentario: "El escándalo de las presuntas corruptelas de Juan Carlos de Borbón tiene una dimensión judicial evidente, que se está sustanciando en el Tribunal Supremo", dijo, "pero también una dimensión democrática, e implicaciones en el ordenamiento institucional y constitucional de nuestro país".

Adriana Lastra (PSOE) conversa con Pablo Echenique y Enrique Santiago (Unidas Podemos) y con Mertxe Aizpurua (EH Bildu). Efe

Una frase críptica que abre el melón constitucional de un hachazo por parte de un partido de Gobierno.. apoyado en todos los que auparon a Moncloa al presidente. Y que además, unido a estos grupos parlamentarios reivindica la legitimidad de son "más de 70 diputados, la quinta parte del Congreso", los que reclaman esa comisión investigadora "mejor diseñada que otras veces, ateniéndonos a esa interpretación sesgada del artículo 56.3 de la Constitución que justificó la negativa de otros grupos en otras ocasiones".

Se refería Echenique a que la inviolabilidad del Rey, en su opinión, debería regir sólo para actos refrendados por los ministros, "pero no para sus actividades particulares". Ahora, Unidas Podemos acepta que al emérito se le investigue sólo desde la fecha de su abdicación, en 2014, como hace el Supremo en la actualidad. Aun así, los socialistas no se quieren sumar a la enmienda al "régimen del 78"... ni invocar el Protocolo firmado con Unidas Podemos para no enfrentarse tan duramente durante la legislatura.