El itinerario de la mentira de Marlaska: de la "desconfianza" al "ha sido el secretario de Estado"

1. "Proceso natural de sustitución fomentado en la confianza" (martes, 26 de mayo)

Dos días después del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos a última hora del domingo 24 de mayo, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska compareció en rueda de prensa en la Moncloa para anunciar el desbloqueo del tercer y último tramo del acuerdo de equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Preguntado por el cese del coronel, Marlaska repitió en varias ocasiones que este se había debido a un proceso de renovación de su equipo de confianza.

Lo hizo, sin embargo, con lengua de madera: "La sustitución, el cese del coronel, se debe única y exclusivamente a esa política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos dentro del ámbito de nueva confianza que todo dirigente político plantea al hacerse cargo de un puesto concreto".

Las explicaciones de Marlaska sobre el cese de De los Cobos

2. "Desobedecer una orden" (miércoles 27 de mayo)

Si algo pudo sacarse en claro ese martes a la vista de la insistencia del ministro del Interior en la idea de 'lo nuevo' –Marlaska habló de 'nuevos equipos', 'nuevo impulso' y 'nueva confianza'– es que el coronel Diego Pérez de los Cobos había sido cesado por viejo.

Algo que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se encargó de reiterar cuando llamó "viejo guardia civil" al coronel en la sesión de control al Gobierno del miércoles 27 de mayo en en el Congreso de los Diputados.

Iglesias añadió durante su intervención una segunda justificación de su cese al acusar al coronel de "desobedecer una orden". Algo a lo que no había hecho referencia el ministro Marlaska en su comparecencia del día anterior y que desmentía la afirmación de Marlaska de que su intención no había sido la de interferir en un proceso judicial que afecta de forma directa al gobierno del que él forma parte.

3. "Incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones" (martes 2 de junio)

La publicación este martes por la mañana por parte del digital El Confidencial de un oficio firmado por la directora de la Guardia Civil María Gámez en el que se reconoce que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por incumplir "el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando" obligó a Marlaska a dar explicaciones en el pleno del Senado esa misma tarde.

"Qué se estaba haciendo para investigar, qué se estaba haciendo en ese contexto, qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación. Esos son los extremos relevantes y determinantes" argumentó Marlaska durante su intervención. Según el ministro, es trabajo del Ministerio "evaluar el trabajo que se desarrolla y si hay una disfunción pedir explicaciones".

Según esta tercera versión de Marlaska, el coronel Pérez de los Cobos fue cesado por no informar de la existencia de una investigación de la policía judicial. Dado que de la investigación sólo podía tener conocimiento la juez del caso, las explicaciones del ministro no despejaron las sospechas de que el coronel fue cesado por negarse a cometer un delito.

4. "Requerimiento de información sobre la filtración" (martes 2 de junio)

Esa misma tarde, en el mismo pleno del Senado, Fernando Grande-Marlaska insinuó una cuarta justificación del cese del coronel a preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo. Según el ministro, la filtración del informe de la policía judicial sobre el 8-M habría provocado las sospechas de la directora de la Guardia Civil y esta habría requerido a Pérez de los Cobos información "sobre la filtración".

Aunque sin culparlo directamente de ella, parece evidente que, con esta respuesta, el ministro estaba aludiendo a la posibilidad de que el filtrador del informe fuera el propio Pérez de los Cobos. Algo que, de ser cierto, podría constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La hipótesis resulta sin embargo inverosímil a la vista de que el primer medio en publicar el informe fue eldiario.es, un digital de izquierdas cuya afinidad ideológica con el coronel es nula. En cualquier caso, la única autoridad autorizada para investigar la filtración del informe sería la propia juez del caso, lo que desmiente de forma rotunda la justificación y sitúa el cese en el ámbito de la injerencia en un proceso judicial.

5. "Acabar con la policía patriótica" (miércoles 3 de mayo)

No lo había hecho hasta ahora, pero ayer miércoles el presidente del Gobierno salió en defensa del ministro Marlaska en el Congreso de los Diputados ofreciendo una quinta versión del cese del coronel Pérez de los Cobos: la de la existencia de una trama de corrupción policial en la que estaría supuestamente implicado este.

Según esta nueva versión, el cese se habría debido a la lucha de Marlaska contra "la mal llamada policía patriótica". "Está destapando toda esta mal policía patriótica y por eso ustedes le atacan" dijo Sánchez. La paradoja es obvia. El mismo ministro Marlaska había anunciado el desmantelamiento de esas "cloacas del Estado" hace un año, durante la campaña electoral de las elecciones generales del 28 de abril.

VÍDEO | Sánchez: “El ministro del Interior está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y está colaborando con la Justicia y por eso ustedes le atacan” https://t.co/pIeNBirplD pic.twitter.com/I6F5uk6EHX — Cadena SER (@La_SER) June 3, 2020

Dicho de otra manera. Pedro Sánchez acusó al coronel Pérez de los Cobos de formar parte de las cloacas de la Policía Nacional de las que también formaría parte el comisario Villarejo.

El hecho de que Pérez de los Cobos sea un coronel de la Guardia Civil, y no de la Policía Nacional, no hizo mella en la tesis del presidente del Gobierno. "Este partido defiende la independencia judicial y con este gobierno no habrá nunca una intromisión en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Afortunadamente, no somos iguales" dijo Sánchez.

6. "No he sido yo, ha sido el secretario de Estado" (miércoles 3 de mayo)

La última de las justificaciones dadas por el ministro Marlaska al cese del coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido, sin duda, la más polémica de todas ellas.

Cuestionado ayer en el Congreso de los Diputados por los partidos de la oposición, y de forma especialmente incisiva por el portavoz de Ciudadanos Edmundo Bal, el ministro se quitó de encima la responsabilidad por el cese del coronel y la atribuyó a su secretario de Estado.

"No voy a dimitir porque no he cometido ninguna ilegalidad ni yo ni nadie de mi equipo. Yo no he cesado a Pérez de los Cobos, ha sido el secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil" dijo Marlaska, cargando todo el peso del escándalo sobre las espaldas de Rafael Pérez Ruiz y de María Gámez.