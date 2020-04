Pedro J. plantea a Vox un pacto que elimine expresiones como "criminal" o "sepulturero"

Pedro J. Ramírez ha planteado a Vox un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para limitar el uso de determinados calificativos o expresiones "muy graves" como la usada por Macarena Olona, al hablar de sus rivales políticos. La diputada del la formación liderada por Santiago Abascal afirmó que TVE estaba "al servicio de la gestión criminal del Gobierno".

Iván Espinosa de los Monteros, en una entrevista a en 'Los Desayunos de TVE', ha defendido a Olona, que calificó a Pedro Sánchez de "sepulturero", alegando que "en política se dicen muchas cosas". El director de EL ESPAÑOL ha mostrado su satisfacción porque Espinosa, en su respuesta, había "venido a admitir que la expresión sepulturero referida a Sánchez es más bien una metáfora".

Eso le ha llevado a inquirir por las declaraciones de Olona en el mismo programa hace unas semanas: "Con el diccionario en la mano, esta expresión es muy grave. Quería preguntarle si se estaba refiriendo en sentido extensivo, es decir, en sentido coloquial o si es que Vox atribuye al Gobierno una conducta deliberadamente delictiva, con dolo, con intención de matar".

Pedro J. Ramírez en Los Desayunos de TVE

Pacto entre todos

"Si no es así, la cuestión sería: ¿no habría que hacer como mínimo un pacto para retirar en estas circunstancias tan dramáticas determinadas palabras del lenguaje político?", ha preguntado el periodista.

Espinosa ha defendido que "es verdad Vox ha presentado ya querellas" al Gobierno aunque asegura que no están "diciendo que hubiese intención de matar, eso sería una barbaridad".

Ha añadido que lo que aseveran es que "puede haber una gestión que tenga un componente de responsabilidad criminal". "Me temo que sí. Insisto en que no lo decimos con alegría y a mí personalmente es una cosa que no me gusta nada", ha puntualizado.

El vicesecretario de relaciones internacionales cree que, a pesar de ello "las responsabilidades se tienen que depurar y por tanto lo hemos llevado a los juzgados correspondientes para que sean ellos los que decidan".

Ha querido contestar a la pregunta de Ramírez señalando al Gobierno como culpable de que no haya pactos: "Si usted me dice que hay que llegar a algún tipo de acuerdo con el gobierno pues yo diría que es muy difícil". Se ha justificado en que es "un Gobierno que no escucha nunca", dado que "todas las medidas" que han propuesto "las han ido tachando de xenófobas, racistas e ignorantes".

Medidas tardías

Además, ha lamentado que "luego al final" las han tomado "siempre con 20 días de retraso con lo cual las medidas ya no benefician como antes".

"Me da igual que estemos hablando del mundo sanitario, del económico, laboral... todas las que hemos venido proponiendo, no solo en Vox, algunos otros partidos también, que son bastante sensatas, hubieran contribuido mucho a evitar la pandemia o limitar el daño económico que se está produciendo, como los datos de la EPA que hoy estamos viendo".

"Todas esas medidas no ha habido manera de implementarlas porque no se nos escucha, se tiene una visión muy sectaria. Si este Gobierno fuera otro la actitud sería otra y sería más fácil", ha asegurado Espinosa.

El político de Vox no ha querido añadir nuevas declaraciones cuando Ramírez ha contestado que el pacto al que se refería "no era tanto" con el Gobierno "sino entre todas las fuerzas políticas, para que no utilicen determinados calificativos que luego, además, a la hora de la verdad ,son en sentido metafórico, en sentido amplio. Hay mucha gente que las interpreta en su sentido literal".

El periodista, en esa dirección, ha apuntado que se alegra "mucho" de que "el señor Espinosa reconozca que cuando su partido utiliza la palabra criminal no se está refiriendo a que el Gobierno" cometa "crímenes en el sentido en el que lo refleja el diccionario".

Ataque como defensa

Durante la entrevista, Espinosa ha optado de primeras por desviar la pregunta de Ramírez criticando que no sólo en política "se dicen muchas cosas" sino que en periodismo "también".

Concretamente, ha señalado un artículo de este periódico en el que EL ESPAÑOL informaba del desmentido de Vox a otros medos sobre la relación de la diputada Mireia Borrás, de la que se publicaba un perfil, con el periodista Alfonso Merlos. "Atribuyó un romance" que era "completamente falso", ha lamentado.

"Creo que ya ha ocurrido en algunas otras ocasiones que cada vez que al señor Espinosa se le plantea una cuestión en el ámbito político, él responde con la estrategia de que la mejor defensa es un buen ataque", ha afirmado el director de este periódico. "Y plantea algo que tiene que ver con una determinada noticia: en este caso, se refiere a algo absolutamente lateral e irrelevante". El periodista ha recordado que la única referencia que hizo EL ESPAÑOL al tema fue una noticia en la que se negaba la información con la versión de la diputada.

Robles, un activo

Pedro J. Ramírez ha sido preguntado además por el sondeo de EL ESPAÑOL-SocioMétrica en el que la ministra Margarita Robles obtiene un notable por primera vez en décadas en la valoración de ministros.

"A mí no me ha sorprendido que Robles sea la figura más valorada del Gobierno. Es una persona moderada como Calviño, Planas y Escrivá, los siguientes en el ránking. Los más radicales quedan los últimos", ha defendido.

A ello ha añadido: "Me ha sorprendido la alta valoración que recibe. Cumplo 40 años como director y nunca había visto a un ministro con un notable. Esto sucede tan pocas veces que en todos CIS la nota más alta la tuvo Francisco Fernández Ordóñez con un 6,78. Hay algo en común: una gran calidad personal y un posicionamiento de centroizquierda, donde está la media de los españoles según los sondeos. Por su humanidad y su empatía con el dolor es un activo para el conjunto de la sociedad española, ha sentenciado.