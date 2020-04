El 'apocalipsis comunista' de Macarena Olona (Vox): "Han secuestrado al pueblo con el miedo"

La portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "secuestrado al pueblo español con el miedo". Así lo ha afirmado la representante del partido de Santiago Abascal durante la sesión de control al Ejecutivo en una interpelación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Yo acuso, señor Marlaska, que este Gobierno socialcomunista quiere recortar nuestras libertades. Han secuestrado al pueblo español con el miedo", ha señalado la representante de Vox, para quien "nuestra democracia se desangra" porque el Gobierno trata de "imponer un camgio de régimen con medidas autoritarias"

Asimismo, y refiriéndose al coronavirus como una "peste china", Olona ha arremetido contra Marlaska por "haber asaltado La Moncloa a través del fraude". "¿Quién fija la mentira oficial? Todo lo que sale de la versión oficial es bulo para ustedes", ha reprochado la diputada de la formación verde.

"Hay grupos y cadenas como La Sexta acostumbrados a una derecha rendida: sabemos gracias a la señora Soraya Saénz de Santamaría se salvó La Sexta. Nosotros criticamos actuaciones como la de TVE cuando blanquea el terrorismo de ETA", ha añadido, refiriéndose a la entrevista realizada hace meses al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi.

Marlaska responde

"El Ministerio del Interior no está implementando ninguna medida para controlar la libre opinión en las redes sociales", ha recordado el ministro durante su réplica. "Somos un Estado de derecho con libertad de expresión. En España no se toman medidas para limitar la libertad de expresión", ha proseguido Marlaska, reprochando a Olona que su intervención estaba "plagada de falsedades y de intolerancia".

"En España hay una crisis sanitaria de primer orden y de extraordinaria gravedad. Es una situación inédita que hace que seamos vulnerables ante desaprensivos, cuyos actos ponen en riesgo la salud de todos", ha añadido Marlaska.

"Vigilancia digital"

El titular de Interior ha explicado que su departamento ha desplegado "una labor de ciberseguridad y vigilancia digital" para controlar también "la red profunda" y "evaluar posibles amenazas". Pero que en ningún caso se investigan "críticas al Gobierno", sino simplemente "manipulación de documentos oficiales o de remedios falsos contra el Covid-19" que ponen en riesgo la salud de los españoles porque, en un momento de crisis sanitaria, los ciudadanos "son más vulnerables ante los desaprensivos".

"No se trata de perseguir opiniones personales", ha continuado el ministro, "ni críticas al Ejecutivo, sino de detectar conductas como la difusión de falsos remedios para la enfermedad, fraudes o estafas a través de la red o la manipulación de documentos oficiales. Y también, evitar que los mayores y los niños sean las víctimas".

"El Gobierno del bulo"

"La libertad de expresión no se limita. Nuestros derechos fundamentales no se limitan", ha subrayado, a lo que Olona ha respondido que "el problema" del Gobierno "es que se han abrazado al comunismo, al mayor sectario que es Pablo Iglesias. Amenazan con encarcelarnos. Defendemos la democracia porque se desangra".

Según Olona, la "deriva totalitaria" del Gobierno ha "despojado" a los ciudadanos de sus derechos y libertades. "Es el Gobierno del bulo", ha zanjado.

Homosexualidad

Durante su primera intervención, la diputada de Vox ha sacado a colación el tema de la homosexualidad y ha dicho que no permitiría que se acusara a su partido de considerar a las homosexuales como personas enfermas, porque no es así.

Olona se refería a unas declaraciones anteriores de Pedro Sánchez, que ha rescatado la figura de Pedro Zerolo, dirigente político y activista LGTBI fallecido en 2015, para atacar el discurso de Santiago Abascal: "Ustedes le calificarían como un enfermo".

Tras las palabras de Olona, el ministro ha respondido que no sabía por qué siempre se hacía referencia a su orientación sexual. "No sé si tiene alguna fijación", ha continuado para, a renglón seguido, pedir a Olona que traslade a la gente que "no somos enfermos".

"Si me hace el favor que le he pedido, no estaría mal", ha insistido Marlaska, quien ha instado a la diputada, que "tiene la suerte de ser joven e hija de la democracia", a abrigarse con los valores de la democracia y de la tolerancia.