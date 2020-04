La Junta urge al Gobierno a actuar antes del 9-M: "Las playas tienen que reanudar su actividad"

La Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno central que marque las directrices antes de que finalice la nueva prórroga del estado de alarma por el Covid-19, el 9 de mayo, sobre la posible reapertura de restaurantes, hoteles y playas de cara al próximo verano. Teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitaria "tienen que reanudar su actividad progresivamente", ha señalado el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno andaluz, Bendodo ha sido tajante en este aspecto: "Es mejor que se abran con determinadas condiciones a que no se abran". Pero tienen que esperar a que el Gobierno, como mando único, diga en qué términos.

De hecho, en una de las iniciativas que trabaja la Consejería de Turismo es en la creación de un protocolo de protección de los establecimientos turísticos contra el coronavirus, a partir de la guía para hoteles medicalizados desarrollada por la Dirección General de Salud Pública.

No obstante, ha dejado claro que la Junta va a trabajar para que el sector turístico pujante de la comunidad "vuelva a sonar fuerte y a reflotar la economía andaluza". El consejero ha apelado también a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en las que apuntaba que "los hoteles y el sector turístico español no abrirían hasta Navidad" y las ha tildado de "disparate".

"Queremos ideas claras y una planificación", ha subrayado Bendodo, con la idea de que se anticipe y el día 10 de mayo ya haya un plan ejecutándose. No obstante, ha lamentado que el Gobierno “sólo acierta cuando rectifica” por el clamor que causa en la calle, refiriéndose en este sentido al asunto de la salida de los menores de 14 años. “Hay que hablar claro porque no se pueden generar expectativas y después defraudar".

En cuanto al desconfinamiento asimétrico sí comparte criterio con Pedro Sánchez al ser Andalucía una de las comunidades con mejor tasa de impacto del coronavirus. Pero insiste en que el Gobierno no puede tomar ninguna decisión sobre la salida progresiva del confinamiento hasta que no reciba sus directrices. "No sabemos si va a ser provincial, comarcal o local. La clave es salir a la calle pero no movernos de un municipio a otro".

Ayudas al alquiler

Durante su comparecencia, Bendodo ha subrayado que ahora es momento de “máxima lealtad” al Gobierno al considerar que ya habrá tiempo de valorar si las decisiones fueron acertadas o no. "Este virus no entiende de ideologías ni de colores políticos pero no quita que la Junta defienda a los andaluces", ha señalado.

En cuanto a su gestión autonómica en la lucha contra el Covid-19 la Consejería de Fomento ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda. La cuantía asciende a 30 millones de euros, después de que la Administración autonómica haya aportado 13 millones adicionales a la dotación inicial del Gobierno central al ser insuficiente. Se beneficiarán 8.500 familias.

Este mismo Consejo de Gobierno ha aprobado también la reprogramación de un mínimo de 3.200 millones de euros de los cuatro Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) que se aplican en Andalucía en el marco 2014-2020. Todo ello para atender la nueva realidad económica y social de la comunidad provocada por la crisis del Covid-19.