Sánchez deja a Montero la representación en la Copa del Rey y la Junta le acusa de despreciar a Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no irá a la Copa del Rey de este sábado, que enfrentará al Mallorca y al Athletic Club de Bilbao. El líder del Ejecutivo ha delegado su representación como Gobierno de España en la vicepresidenta primera María Jesús Montero, que será quien asista al Estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Desde la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, consideran que se trata de un movimiento con un doble objetivo: evitar que Sánchez sea "abucheado" y lograr que María Jesús Montero 'adelante' por protocolo al presidente regional, Juanma Moreno.

Así, el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha acusado a Sánchez de despreciar a todos los andaluces y cometer un "fraude de ley" al invocar oficialmente el Real Decreto de Ordenación General de Precedencias en el Estado para que Montero sea la segunda autoridad en el palco, solo por detrás del Rey Felipe VI.

"Esto nunca ha pasado porque no es legal, porque sólo con causa justificada y excepcional, el presidente del Gobierno podría hacer eso. Y si Sánchez no viene a la final de la Copa del Rey, cuya fecha se conoce desde hace meses, es porque no quiere venir, porque le da miedo recibir abucheos y porque no respeta a la Corona. Además de tramposo es cobarde", ha señalado Fernández Pacheco.

Fernández Pacheco señala que una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 estableció que en los territorios de las comunidades autónomas, los presidentes autonómicos están por delante de todos los ministros, sean o no vicepresidentes.

Esta sentencia corregía al Real Decreto y apuntaba que las autoridades en los puestos 14 (expresidentes de Gobierno) y 11 (presidentes autonómicos) debían pasar a ocupar los puestos 13 y 10, relegando a los que se encontraban en esas posiciones (decano del cuerpo diplomático y vicepresidentes del gobierno, respectivamente).

El documento firmado por Sánchez apela, sin embargo, al artículo 9 del Real Decreto. Este reza que: "La persona que represente en su cargo a una autoridad superior a la de su propio rango no gozará de la precedencia reconocida a la autoridad que representa y ocupará el lugar que le corresponda por su propio rango, salvo que ostente expresamente la representación de Su Majestad el Rey o del Presidente del Gobierno".

Ante esto, el portavoz del Gobierno andaluz ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están ultimando un informe para combatir esta decisión con los argumentos legales y espera que el Gobierno de España recitique.