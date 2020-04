Mauricio, el gaditano de las 'manis' unipersonales contra Sánchez: "Merece una patada en el bulo"

Las redes sociales y las reivindicaciones desde los balcones se han visto potenciadas ante la imposibilidad de salir a la calle. Es así como a los aplausos de cada tarde al personal sanitario han convivido con otras expresiones de protesta, como las caceroladas al Gobierno o al rey emérito Juan Carlos I, para criticar la gestión de la crisis o buscar sus responsables.

Un abogado de Cádiz de 32 años no quiere callar a pesar del estado de alarma. Y ha ideado lo que él llama las "manifestaciones unipersonales". Un día decidió ir al supermercado con una pancarta en la que pedía la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mauricio Mauri salió con su mascarilla y respetando la distancia social, pero llamó la atención de los ciudadanos que iban a hacer la compra e incluso de una patrulla de policías que se le acercó para ver qué llevaba escrito en su pancarta.

“Cuando vieron lo que ponía se les puso la cara como los niños cuando ven los regalos de los Reyes magos”, asegura. Otra señora, en cambio, le increpó al grito de “fascista”. “Manifestarse nunca puede ser fascismo”, aclara él.

Este hombre nacido en el Puerto de Santa María explica que su iniciativa es “transversal” y que no quiere que ningún partido la instrumentalice, aunque es muy crítico con el Gobierno y pide la dimisión de Sánchez.

Cree que su “indignación” por la “gestión nefasta” del Ejecutivo es compartida por muchos ciudadanos. “Me he sorprendido con la cantidad de vecinos que me han aplaudido y me han felicitado por la iniciativa”, señala.

Mauricio Mauri en su "manifestación unipersonal" contra Sánchez España

Mauri ha puesto en marcha una web donde vende camisetas, bufandas y todo tipo de merchandising con el lema de #VeteyaSánchez y la bandera de España, por unos seis euros. Todo lo que recauda -hasta la fecha de publicación de esta entrevista más de 25.000 euros- se destina a organizaciones benéficas como el Comedor Social Sol y Vida de El Puerto.

“El informático nos hizo la web por tan solo 200 euros y lo pagamos con lo recaudado”, detalla Mauri. Se trata de un proyecto hecho con amigos y familiares en el que también caben sorteos y subastas online para recaudar dinero y material sanitario para donar. Los costes del proyecto, asegura, han sido pequeños porque todos han contribuido con fines altruistas. De momento, han vendido más de 3.000 camisetas y 1.200 banderas.

“Gobierno de bulos”

Mauri tira de la ironía típica gaditana. Dice que hay que dar “una patada en el bulo” a Sánchez. Se ríe, pero también habla en serio. Lo que le "mosquea", entre otras cosas, es la “la censura del Gobierno y la vulneración de derechos fundamentales”.

Por eso insiste en el hecho de manifestarse de forma “unipersonal” y con diseños reivindicativos que la gente pueda lucir en la calle cuando va a hacer la compra y de este modo mostrar su “enfado” con las autoridades.

La decisión del Gobierno de perseguir las noticias falsas y manipulaciones en los medios de comunicación y redes sociales ha suscitado la controversia. Especialmente desde que el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, dijera desde la Moncloa que tenían órdenes de “minimizar el clima contrario al Gobierno”.

“Para nosotros lo principal es la transparencia política, que de momento no la habido. Nos han llamado de todos los partidos políticos para preguntarnos, pero somos una iniciativa de ciudadanos que nos defendemos de la gestión tan nefasta del Gobierno”, concluye.

"Esta iniciativa cumple con la Ley de Protección de Datos, pero la transparencia será total para demostrar que se puede hacer y para luchar contra el Gobierno de los bulos”, remata.