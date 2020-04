Guerra: "Ahora hay menos colaboración, comparar con los Pactos de la Moncloa no tiene sentido"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ve en los partidos políticos de hoy menos actitud de "colaboración" que la que tenían las fuerzas políticas en la época en la que se suscribieron los Pactos de la Moncloa, en el año 1977.

En una entrevista en 7TV Andalucía, Guerra ha sido preguntado sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya apelado a unos nuevos Pactos de la Moncloa para hacer frente a las consecuencias que tendrá sobre el país la crisis sanitaria del coronavirus.

Para Guerra, sin duda, ahora "se ha puesto de moda hablar" de los Pactos de la Moncloa, pensando en las consecuencias que va a tener esta pandemia sobre la economía: "La comparación no tiene mucho sentido porque las circunstancias son otras y la actitud de los partidos políticos son muy diferentes". Ha recordado que en los años 70, los partidos, los sindicatos y la propia sociedad se estaba dando cuenta de que estábamos pasando de una dictadura a una democracia y había que apoyar ese trance, y fueron de cada sitio las personas "más capacitadas".

En su opinión, ahora no es así porque actualmente la política "está mal vista en general por la sociedad y entonces los mejores no quieren ir a la política". Ha insistido en que las circunstancias de entonces eran muy diferentes a las de ahora. "Las circunstancia entonces eran muy diferentes porque aquello era un tránsito a una democracia que obligaba a aceptar muchas cosas que, en condiciones normales, uno no hubiera aceptado, pero sabía que lo exigía la transición que estábamos haciendo", según ha apuntado Guerra.

Ceder para un acuerdo

A su juicio, ahora los partidos tienen una actitud de "menos colaboración y pactar hoy se entiende que es ceder": "Claro que es ceder, pero cede el otro también y cuando ceden todos, no cede nadie", que es lo que se logró con la Constitución.

En cualquier caso, Alfonso Guerra ha defendido la fuerza tremenda de los españoles ante una situación como la que estamos viviendo y ha recordado que España ha pasado a lo largo de su historia por situaciones "más graves" que esta como fue una guerra civil en la que murieron 500.000 personas y un millón tuvieron que salir del país.

Así, ha afirmado que esta crisis sanitaria "dejará huella" y saldremos "con mejor conciencia, prestando más atención a lo sustantivo". En este sentido, ha advertido de que "vivimos en un mundo de consumismo, donde le damos más importancia a tener cosas que a ser, que es lo principal", por lo que esta situación mejorará nuestra condición de ser humano".

Ha indicado que, sin duda, 21.000 muertos por coronavirus es un "drama terrible", pero hay que tener esperanza y realismo y no pensar que esto nos depara un futuro "absolutamente negro". En general, a su juicio, en España se está dando una magnífica lección, y eso nos asegura "un futuro resuelto", aunque la calidad de vida durante un tiempo vaya a bajar.

En cuanto al papel de la Unión Europea en esta crisis sanitaria, ha dicho que si estamos en la idea de la necesidad de la UE como una unión política, económica y fiscal, ante una situación dramática como esta, "tenemos que ser solidarios todos y pagar entre todos el destrozo que se va a producir en el conjunto de Europa".

"Si no es así, Europa va a extinguirse y no va a seguir un proceso si ante una desgracia como esta" no se actúa de esa manera, según ha señalado Alfonso Guerra.