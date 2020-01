Alfonso Guerra: "Sólo visitaría a Torra si yo fuera antropólogo, como personaje exótico, de zoo"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, ha expresado de nuevo este jueves su descontento por las "cesiones al independentismo" del Gobierno. "El centro ha emigrado a los extremos, el PP hacia Vox y el PSOE hacia ERC, lamenta.

Entrevistado en Onda Cero, ha afirmado que si él fuera Pedro Sánchez no acudiría a la reunión con el president Quim Torra salvo "si fuera un antropólogo" y le "interesara un personaje exótico".

"Es un hombre de paja que está trastornado, como el que está en Bruselas -en referencia al expresident Carles Puigdemont-, más de un zoo. El Parlament catalán está donde el zoo", ha comentado el histórico dirigente socialista.

"Todavía no me creo que se vaya a reformar el Código Penal, no tiene sentido", ha dicho sobre otra de las grandes polémicas del momento. "Si el Gobierno quiere facilitar la salida de los presos -sobre Oriol Junqueras y el resto de exconsellers en la cárcel- hay un instrumento jurídico y se llama indulto".

Delcy Rodríguez, Guaidó

Sobre la situación de su partido, ha señalado que "antes en el PSOE había debates encendidos y ahora no es así". En este sentido, y muy crítico con la coalición con Podemos, ha añadido: "Por disciplina -al secretario general, Sánchez- sigo sin dormir por las noches. Me sigue inquietando".

Para Guerra, "el depósito de sentido común está en los españoles, no en los partidos políticos" y cree que será la ciudadanía la que detenga cualquier intento de "los demagogos" de pretender un "cambio de régimen", como dijo el expresidente José María Aznar.

Guerra, que se considera "un espíritu crítico", ha calificado como "mala" la gestión del Ejecutivo en relación con la controversia por el paso de la número 2 de Nicolás Maduro por Barajas y "no puede explicar desde un punto de vista racional" que Sánchez no recibiera al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, "salvo por las condiciones que haya podido poner Podemos".