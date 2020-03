Sacan a las líderes de Cs de la marcha del 8-M entre insultos, empujones y gritos de "¡fascistas!"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y la portavoz de Ciudadanos en el Senado y líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, han revelado que los represnetantes de Ciudadanos han sido sacados de la marcha del 8-M en Madrid. "Nos han echado, nos han insultado, increpado y acosado... al cabo de un rato la Policía nos ha dicho que ya no podía garantizar nuestra seguridad".

Villacís, en declaraciones a a la Sexta, ha anunciado que "el año que viene, volveremos, porque no aprendemos a palos". La vicealcaldesa de la capital ha recordado que "ya el año pasado dijimos que volveríamos y aquí estábamos". La presentadora de Liarla Pardo le ha preguntado si los incidentes los podría atribuir a los pactos de Cs con Vox: "La violencia es violencia, nos han echado, y la razón siempre está del lado del insultado, del que es excluido".

Para Villacís "nadie se merece esto, y es muy peligroso sugerir que nos lo merecemos porque hay gobiernos en los que Vox apoyó nuestra investidura".

Gritan 'fuera, fuera' a Roldán y Villacís en la manifestación del 8M

Begoña Villacis, junto con otros miembros del partido liberal, entre los que se encontraban Edmundo Bal, César Zafra, Marcos de Quinto, Marta Rivera, Sara Jiménez o Miguel Gutiérrez, han tenido así que abandonar la manifestación, después de que un grupo numeroso de mujeres, entre gritos y empujones, les increpara para que abandonasen la marcha.

En ese momento, la Policía Nacional recomendó a los miembros de Ciudadanos que, por la seguridad, se marchasen de la manifestación. De este modo, a la altura de la Plaza de Neptuno y al grito de "¡fuera fascistas de nuestros barrios!", manifestantes han empezado a empujar a los representes del partido naranja consiguiendo, finalmente, que ciudadanos abandonase la manifestación del día de la mujer.

"Plural e inclusivo"

La líder liberal madrileña y Roldán han coincidido en reclamar un "feminismo plural e inclusivo" con motivo de su asistencia a la manifestación del 8 de marzo en Madrid, mientras eran increpadas al grito de "¡Fuera, fuera!".

Así, en declaraciones a los medios, Villacís ha afirmado que, "en su modelo de feminismo, caben todas" mientras que en el modelo de quienes les increpan "solo caben ellas". "El feminismo es reinvindicar respeto y lo peor es caer en el sectarismo, tratar de excluir", ha enfatizado, para reiterar que apuesta por "un feminismo transversal".

· Manifestante: "Yo estoy sentada en la vía pública"

· Villacís: "Oye pues nada, levantamos esto..."

· Manifestante: "Y pasáis por encima, por supuesto"



Abucheos y gritos de "fuera fascistas" a Ciudadanos en la manifestación del #8M2020 en Madrid https://t.co/DbDnZgoCtr pic.twitter.com/wwyAh1ZaZc — Europa Press (@europapress) March 8, 2020

Sobre los abucheos, ha defendido que "el 8-M no es esto" y sobre la ausencia de Inés Arrimadas ha indicado que "las manifestaciones no son lo más indicado cuando una está embarazada".

Por su parte, Roldán ha hecho un llamamiento "un feminismo que sume y no divida" y que sea "abierto, inclusivo, liberal, que no expulse a nadie, por encima de las banderas, que reconozca lo que hemos avanzado pero también consciente de lo recorrido por encima de las ideologías". En este punto, ha lamentado que "la violencia machista es la máxima expresión por la desigualdad".

"Salir de la trinchera"

Además, ha añadido que, en su opinion, "cambiar palabras no ayuda a la desigualdad" por lo que ha vuelto a solicitar "salir de trinchera, dejar de lado las ideologías y las discrepancias". "Diciendo portavozas o miembras no se va a lograr nada, ponerse detrás de una pancartea no es suficiente; necesitamos medidas y políticas concretas, un feminismo del siglo XXI, un feminismo abierto y plural que no excluya a nadie", ha apostillado.

Asimismo, ha afirmado que le da "vergüenza" que "personas del Gobierno intenten crimininalizar a quienes se dejan la piel para proteger a las víctimas de violencia de género" y también ha arremetido contra quienes "se llenan la boca hablando de feminismo y luego no investigan abusos sexuales a menores en Balares".

Preguntada por los abucheos sufridos mientras hacía estas declaraciones a los medios de comunicación, Roldán ha afirmado que la "parece una pena que se intente excluir". "Esto no es feminismo, es sectarismo, el feminismo no excluye a nadie", ha afirmado.

Sobre la ausencia de Vox a la manisfestación, ha afirmado que "es un error combatir el sectarismo con más sectarismo", además de "boicotear declaraciones contra la violencia machista", sin olvidar al Gobierno que, a su juicio, "se dedica a repartir carnet de feministas" en vez de "trabajar para lograr la igualdad real".