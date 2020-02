El "plan" de los ex de UPyD para "derrocar a Rivera y hacerse con Cs": Hervías también prepara libro

Cuando el barco naufraga, los tripulantes que llegan exhaustos a la orilla de la playa nunca recuerdan el traumático instante de la misma manera. Si los culpables del accidente están por identificar, los libros proliferan con rapidez inusitada. Eso está ocurriendo en Ciudadanos, cuya sede -mirada de determinada manera- se ha tornado editorial. Tras las páginas de Xavier Pericay, llegarán las de Albert Rivera... y las de Fran Hervías.

El ex secretario de Organización, hombre fuerte del aparato, ya está haciendo acopio de notas para escribir su particular tratado naranja. Según ha confirmado este periódico, se pondrá manos al teclado en primavera.

Responsable en gran medida de la expansión nacional del partido, dará -entre otras cosas- respuesta a las páginas de Pericay, donde aparece definido como un "cortador de cabezas", una suerte de Darth Vader que, gracias a sus "soplones", ponía orden en la formación. Una versión que Hervías planea "desmontar con datos e informes".

Según ha contado el propio Hervías a algunos de sus compañeros más cercanos, desvelará en su libro "el plan trazado por los ex de UPyD para derrocar a Rivera y hacerse con el control de Ciudadanos".

Este exdiputado maneja algunos papeles en los que ha ido redactando las "intenciones" y los "movimientos" de los otrora lugartenientes de Rosa Díez. Hervías contará "cómo éstos mismos dinamitaron UPyD desde dentro para viajar a Ciudadanos y cómo, años después, intentaron liderar el partido naranja". La parte más polémica del libro de Hervías será la relacionada con "algunas traiciones".

Fran Hervías (Tossa de Mar, 1983) es licenciado en Geografía por la Universidad de Gerona. Se especializó, más tarde, en Climatología Aplicada y perteneció al Servicio Meteorológico de Cataluña.

Pericay lo describe como "alguien que se jacta de no leer libros". "Este yermo cultural, este iletrado, qué casualidad, fue quien consiguió que el político balear se convirtiera en diputado autonómico", ironizan fuentes próximas a Hervías. "Fue incapaz de convencer a los afiliados pese a su gran nivel intelectual", reseñan sobre la derrota de Pericay en las primarias baleares.

No obstante, el ex secretario de Organización, que ha renunciado a puestos orgánicos de cara a la próxima Ejecutiva, ya ha aclarado a los suyos que "no pondrá el ventilador".

Hervías, a tenor de lo contrastado por este diario, todavía no ha firmado con ninguna editorial, pero ha mantenido contactos informales con dos de ellas. El proyecto no tiene título. Se lo pondrá al final.

"El espacio vital de Ratzel"

El meteorólogo, afiliado a Ciudadanos desde 2006, relatará también su labor como head hunter del partido. Suele contar que fue él quien descubrió y fichó a gente como Inés Arrimadas, Begoña Villacís, Ignacio Aguado, Melisa Rodríguez o Guillermo Díaz.

No intervino, en cambio, en la negociación frustrada con Cayetana Álvarez de Toledo, a la que tentaron para las autonómicas. "¡Si ni siquiera tengo su teléfono!", ha comentado con sus compañeros tras leer las páginas de Pericay, donde se le atribuye haber boicoteado los contactos para que la ahora portavoz del PP "no hiciera sombra a Rivera".

"Hervías iba resolviendo los conflictos a su manera, por la brava, cortando cabezas y cuanto se terciase. Que el resultado a menudo fuera la devastación del partido no le preocupaba lo más mínimo. Estaba facultado para decidir quién era tóxico y quién no. De ese proceder estaba al tanto el resto del sanedrín, presidente incluido", ha escrito Pericay. "Tiene datos suficientes para desmontar esos argumentos", sostienen en el entorno del ex secretario de Organización.

"El espacio vital de Ratzel" será, según ha sabido este diario, uno de los epígrafes del libro. Se trata de una teoría que vincula la geografía física con la expansión de un proyecto político y que Hervías dijo haber puesto en práctica.

Por último, incluirá una especie de catálogo de afiliados. Encuadra a los "mediocres" en el síndrome de Procusto; a los "palmeros" en el síndrome de Solomon; y a los "listillos" en el de Dunnig-Kruger.