Alejandro Fernández (PPC) atiza a Arrimadas por no "dar la batalla" tras ganar las elecciones en Cataluña

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha reprochado a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de no haber trabajado lo suficiente para lograr una mayoría no independentista cuando su formación ganó las elecciones en 2017.

A pesar de que Fernández es partidario de una coalición con Ciudadanos para las elecciones catalanas, ha recordado que "lo que no se ha experimentado en Cataluña es un Gobierno no nacionalista" y que Arrimadas perdió la oportunidad al no sondear ni tan siquiera esta posibilidad. En una entrevista en Ser Catalunya, el líder del PPC ha apuntado que "esta era la alternativa en la que deberían haber profundizado" y que "fue un error dar la batalla por perdida a la primera de cambio". "Ciudadanos ganó. Los no independentistas nos quedamos a dos de la mayoría", ha insistido.

Fernández también ha remarcado que Cs pudo comportarse como un partido de gobierno desde la oposición aunque no gobernara. Preguntado si con esta afirmación hacía responsable a la formación naranja de lo que no ha sucedido en Cataluña, el popular ha afirmado que "sería injusto culpar a Cs de todo" y que tanto PP como PSE tienen parte de responsabilidad en la situación de Cataluña.

"Està fent responsable a @CiutadansCs del que no ha passat a Catalunya i del que ha passat a Espanya, que és que l'esquerra ha sabut sumar?"



"En quina mesura han ajudat vostès a @vox_es a ser el que és?"



Sobre una coalición con Cs, Fernández sigue insistiendo en esta fórmula mientras las encuestas dan a los populares el doble de escaños y a Cs menos de la mitad. "La oferta de ir juntos es una oferta global. El centro derecha se tiene que refundar", ha asegurado para dejar claro que Cataluña "tiene que aprovecharse de ese espacio político" y "de la victoria contudente de Cs". "La unidad sería conveniente y sería trasladar un mensaje de ilusión", ha continuado.