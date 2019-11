El PP ve una "vergüenza" que Sánchez no llame a Casado y se aleja del Gobierno de concentración

"Todavía estamos esperando a que llame". Ocho días después de las elecciones generales del 10-N, Pedro Sánchez no ha devuelto la llamada al líder del PP, Pablo Casado, que telefoneó al socialista el pasado domingo. "Le pido por favor que le llame ya", le exige la diputada del PP Ana Pastor.

En una entrevista en Los Desayunos de TVE, Pastor cree que es "una vergüenza" que el líder del PSOE no se haya puesto en contacto con su partido después de sí hacerlo con el resto de fuerzas políticas. "No puede pasar ni un solo día más sin que le llame", ha advertido, recordando que España "está en un momento tremendo" y en una "gran crisis institucional" sin precedentes. "Esperábamos que el partido que ganó las elecciones llamase al principal partido de la oposición", ha reprochado Pastor.

La exministra aleja, además, la posibilidad de un Gobierno de concentración de PP y PSOE por la falta de confianza hacia Sánchez. "¿Cómo te puedes fiar de alguien que un día dice una cosa y hace la contrario?", pregunta Pastor, que deja claro que su intención es "ejercer la oposición" porque Pedro Sánchez ya ha elegido socios. "Sus socios con los independentistas. Lo mejor de cada casa. Aquí el único que se ha fallado a sí mismo es él, que dijo que no pactaría con ellos y lo ha hecho", apunta.

Sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, Pastor lo ha calificado de "el abrazo del boxeador". "Me agarro al otro perdedor y así no me caigo", ha continuado.