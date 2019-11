Bono defiende a Sánchez y ataca al PP: "Dais un poquito de asquito cuando os ponéis importantes"

"Hay que formar Gobierno y cuanto antes. Y no se me antoja otro Gobierno posible más que el que ha propuesto Pedro Sánchez con Podemos". José Bono ha defendido el pacto entre el PSOE y Podemos para formar Gobierno echando un capote a Pedro Sánchez.

Lo ha hecho con un mensaje crítico hacia el Partido Popular, con el que reniega d eun posible acuerdo de coalición: "Cómo vamos a acercarnos al PP cuando casado dijo que Sanchez tenía que irse a su casa. Por la manera de hablar parece que son la reina de los mares. Les pediría un poco de humildad. Vais con la historia de corrupción, de la mano de Vox, no sois un bizcochito de canela. Dais un poquito de asquito cuando os ponéis importantes". "No quiero que vuela el estudio si digo lo que es", ha explicado, para defender sus eufemismos.

En una entrevista en Onda Cero el exministro socialista y expresidente del Congreso ha pedido a Podemos conocimiento de causa cuando ocupe carteras en el Gobierno: "Tiene que saber que desde el Gobierno no caben esas llamadas al odio social cuando ponen verde a Florentino Pérez o Amancio Ortega. El odio estalinista se lo guardan en sus casas".

Bono cree que "las líneas rojas que debe establecer el PSOE tanto con ERC como con Podemos tienen que ser muy claras". "Pueden estar tranquilos, que el PSOE desde el Gobierno no va a traicionar a su historia. No vamos a permitir el odio social, no vamos a permitir que el nacionalismo se imponga sobre la igualdad", ha añadido.

El exministro ha asegurado que no es "un pedrisista desesperado". "Soy socialista. Defiendo a mi partido todo lo que sé y lo que puedo".