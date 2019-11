Miquel Iceta pide "avances pragmáticos" para la "necesaria" reforma de la Constitución

Sostiene el líder socialista catalán que no habrá reforma constitucional en esta legislatura, pero ha pedido "avances pragmáticos" en la dirección de revisar la Carta Magna. "Hemos de reconocer que las condiciones para la gran solución en estos momentos no se dan" para una reforma constitucional, según Iceta, y ha añadido que la divergencia en las fuerzas políticas es muy grande y no lo permite.

Ha sostenido que sí se avanzaría "muy rápidamente" si la posición del PP fuese la del exminsitro Margallo, pero también ha dicho que lo mismo podrá decir el PP de ciertos sectores del PSOE más refractarios, según Iceta.

Ha apelado al "derecho a convivir" de sentimientos e identidades diferentes, y ha pedido revisar estas leyes de convivencia desde una perspectiva reformista, con la obligación de acercarse a una situación mejor.

El líder del PSC ha sostenido que hay una demanda de convivencia y de democracia, y ha lamentado que debates como éste "no se reproduzcan entre los máximos representantes de los partidos".

"Sigo pensando que es mejor tener un diseño de conjunto que una solución singular", ha asegurado Iceta sobre el encaje de Cataluña en España, y se ha preguntado para qué hacer un esfuerzo de mejora parcial si la perspectiva de la ruptura sigue viva.

Tardà: "España es democrática"

En el mismo acto, el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà ha asegurado este sábado que España es "evidentemente" un "estado democrático", aunque ha cuestionado si "la calidad democrática" del país es "suficiente" para resolver la crisis catalana.

El exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, entre Niubó (Fundació Campalans) y Albicach (Comuns). Junto a ellos, Pedret (PSC), Margallo (PP) y Martín Blanco (Cs). TW

Según Tardà, el de Cataluña "es un conflicto entre demócratas", por lo que ha instado a preguntarse "si la calidad democrática de España es suficiente y bastante excelente para encarar un reto que muchos llaman cuestión interna".



En este sentido, ha criticado a quienes consideran el independentismo "menos trascendente que otros problemas globales como el desmorone del estado social o las crisis humanitarias": "¿Cómo resolverán retos mucho más globales y urgentes si no saben resolver una cuestión que ellos mismos dicen que es doméstica?", ha señalado.



Tardà también ha instado a "fomentar la cultura del no bloqueo" y del "diálogo sin condiciones" porque, ha aseverado, "el diálogo, el reconocimiento al federalismo, al autonomismo e incluso al unionismo más recalcitrante son subsidiarios del derecho a decidir".

Cultura federal

Ha insistido en que "la perspectiva de una ruptura inminente hace imposible una reforma necesaria o posibilista", y que para que haya más autogobierno es necesaria más lealtad y más federación.

Iceta ha apuntado que en España hace falta que la cámara de representación territorial responda a esta función, y ha explicado que cuando se redactó la Constitución aún no estaba diseñado el modelo territorial: "Es lógico que el Senado que conocemos no responda a la voluntad inicial de los constituyentes".

También ha apelado a la cultura federal, que "nunca es puntual, no se crea por ley ni por decreto", sino que ha opinado que forma parte de un proceso, en el que la ciudadanía se convenza de que la cooperación es mejor que la confrontación.