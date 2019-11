Los CDR amenazan con más bloqueos mientras la Generalitat no puede ni pagar ya a las farmacias

Vuelven los impagos de la Generalidad de Cataluña a las farmacias de la región. Los impagos, habituales entre 2010 y 2017, se regularizaron en 2018, cuando el Servicio Catalán de Salud (CatSalut) llegó a un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona (COFB). Pero una nota del COFB anunció ayer viernes a sus afiliados que la Generalidad retrasará hasta el 5 de enero la mayor parte de los pagos de los medicamentos vendidos con receta durante el mes de octubre por "tensiones de tesorería".

El anuncio de que la Generalidad volverá a las andadas con sus ya habituales impagos a las farmacias coincidió con la publicación del comunicado en el que los CDR anunciaban un sabotaje para hoy sábado consistente en el bloqueo de las nueve principales estaciones de tren de Barcelona. Las de Sants, plaza Cataluña, Arco del Triunfo, Sant Andreu Comtal, Clot-Aragón, Paseo de Gracia, Bellvitge, Sagrera-Meridiana y Sant Andreu Arenal.

El bloqueo "total" de las comunicaciones ferroviarias barcelonesas se iniciará a las 11:00 y se enmarca en la estrategia de "independencia o barbarie" que los radicales anunciaron esta semana. Los CDR han pedido a los participantes que lleven ropa cómoda y sin símbolos externos, agua y comida, de lo que se deduce que su intención es mantener el bloqueo, al menos, durante todo el sábado.

Desde la publicación de la sentencia del procés, el separatismo ha incrementado el nivel de violencia de sus acciones hasta provocar el bloqueo de fronteras, carreteras, vías ferroviarias y calles de las principales ciudades catalanas, y especialmente de Barcelona. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha llegado a presentar una denuncia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por los perjuicios ocasionados por los sabotajes de los CDR.

El "derecho a manifestarse"

Ninguno de los sabotajes convocados por los CDR ha sido, por el momento, condenado de forma oficial por la Administración catalana. El pasado jueves, el vicepresidente autonómico, Pere Aragonès, de ERC, celebró "que haya gente que quiera ejercer su derecho, reconocido en la Constitución, a manifestarse". También comparó los bloqueos de los CDR con los ejecutados por los taxistas de Barcelona en la ciudad ante la pasividad de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

BLOQUEIG TOTAL



El dissabte 16/11 prepareu-vos per bloquejar!



Atentes a les nostres xarxes, us anirem avisant dels punts de sortida i el lloc d'arribada.



Porteu:

Roba còmode i sense simbologia

Aigua i menjar#BloqueigTotal#RevoltaPopular #CDRenXarxa pic.twitter.com/oUDdbdlm2Z — CDR Catalunya #RevoltaPopular (@CDRCatOficial) November 15, 2019

El primero en reaccionar a ambas noticias fue el PP catalán. Los populares anunciaron que preguntarán al presidente autonómico Quim Torra por los verdaderos motivos del incumplimiento de los compromisos de la Generalidad con las farmacias catalanas. En conversación con Crónica Global, el diputado popular Santi Rodríguez se preguntaba, un tanto retóricamente, si el impago es lo que el Ejecutivo catalán dice o más bien "una treta para implementar la instrucción de los ministerios de Hacienda y Sanidad para que la Generalitat reduzca el gasto farmacéutico".

Me llega información de que la Generalitat va a retrasar el pago de la factura de farmacias hasta enero por dificultades de tesorería, pero claro, lo importante es cortar carreteras!



Presentaremos preguntas y propuestas en el #Parlament.@PPCatalunya @alejandroTGN — Santi Rodríguez (@santirodriguez) November 15, 2019

En sus declaraciones, Rodríguez dice sospechar que lo que pretende la Generalidad con este impago es "desplazar el gasto de un ejercicio al año siguiente". Es decir, ejecutar un truco contable que le permitiría a la Generalidad fingir que cumple con las instrucciones de los ministerios de Hacienda y de Sanidad, que en julio ordenaron al Ejecutivo autonómico ajustar el gasto farmacéutico a la vista de que este doblaba el nivel fijado por la Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos.

Según Rodríguez, la Generalidad podría estar desobedeciendo voluntariamente las instrucciones del Gobierno. El 19 de septiembre de este año, la consejera autonómica de Salud, Alba Vergés, anunció durante una comparecencia en el Parlamento regional catalán que no tenía ninguna intención de obedecer a la Comisión de Asuntos Económicos. "No recortaremos. Denunciamos el abuso de querer estrangular, de querer ahogar a aquel que tiene responsabilidades, pero no dispone de la llave de la caja de la financiación".

Según la nota del COFB, el 5 de diciembre se abonará únicamente el 30% de los medicamentos dispensados por las farmacias. El restante 70% se abonará el 5 de enero, junto con el pago de las recetas del mes de diciembre. El pago, en cualquier caso, será adelantado por Caixabank, banco con el que el COFB tiene un convenio, para que las farmacias puedan operar normalmente hasta que la Generalidad abone su deuda.