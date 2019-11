Mariano Rajoy: "Pedro Sánchez no ha arreglado nada, pero no lo ha estropeado todo"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reaparece en la campaña de cara a las elecciones del 10 de noviembre. En su vuelta, Rajoy ha recordado que su salida de Moncloa en el verano de 2018 fue impulsada por un partido socialista que dijo que "venía a arreglarlo todo. ¿Y que han arreglado? Nada."

En un mitin celebrado en Antequera (Málaga) acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, Rajoy se ha acordado de Pedro Sánchez y le ha mandado el siguiente mensaje: "No han sido capaces de aprobar los presupuestos, ni de hacer reformas económicas ni de generar la mínima confianza en los agentes sociales. Es verdad que no arreglaron nada pero tampoco han sido capaces de estropearlo todo porque ahí siguen vigentes nuestros presupuestos y nuestras reformas. Ahora bien, de la herencia no se puede vivir siempre. Ahora estamos ya decreciendo y se ha ralentizado la generación de empleo" ha remarcado.

En este punto, se ha referido a que hace unos años España vivió la mayor crisis económica y ha dicho que salir de esa crisis, "y todo el mundo lo sabe, era muy difícil y costó" pero "se hizo con el esfuerzo de los españoles y con algunas decisiones acertadas, y sobre todo, porque no las hubo equivocadas". Así, ha recordado que los años 2015 a 2017 "fueron de los mejores para la economía española".

"Lo que pasó durante ese tiempo y lo que pasó antes no se produjo por casualidad", ha señalado, añadiendo que hubo una crisis "y se destruyó empleo y estuvimos a punto de ir a la quiebra porque las políticas que se hicieron eran malas; y se salió de la crisis, se creó empleo y se redujo el déficit público porque las políticas que se hicieron eran buenas políticas económicas".

También ha advertido que ahora "estamos creciendo menos, creamos mucho menos empleo" y "lo que iba para arriba ahora no va". "Estamos viviendo de las rentas de las políticas de otros gobiernos pero la cosa ya empieza a no ir como nos gustaría", ha lamentado el expresidente del Gobierno, asegurando que "no se hace lo que hay que hacer y se hace lo que no hay que hacer".

"Quieren que las cosas cambien"

En su intervención ha opinado, tras lo vivido en España a lo largo de estos meses, que hay una mayoría de españoles, que "pienso, es más, creo que es un hecho objetivo; que quieren que las cosas cambien". "Quieren que haya un gobierno que sea capaz de gobernar", ha agregado, asegurando que "creo que no hay nadie que piense lo contrario".

"Quieren que haya un gobierno que sea capaz de aprobar los presupuestos", recordando que "estuvimos siete años en el Gobierno y aprobamos siete presupuestos como corresponde y dictan los cánones"; además de que "quieren que haya un gobierno que continúen con la política de reformas que se llevó a cabo en los últimos años en España", porque, a su juicio, "fue útil y sirvió entre otras cosas para superar la mayor crisis económica que vivió el país en muchos años".

Además, ha continuado, "pienso que todos quieren y creen que es necesario que haya un Gobierno que sea capaz de garantizar el crecimiento económico y la creación de empleo". En suma, ha dicho, "pienso que son mayoría los que creen que en España es necesario un cambio".

Por ello, en su intervención, donde ha afirmado que hablado "con claridad" y diciendo "obviedades", que "es la mejor forma de explicar las cosas"; ha pedido el voto para el PP y "lo pido porque creo que es lo mejor para España".

Andalucía

Por último, ha afirmado que "tenemos un gobierno en Andalucía y un partido en Andalucía que, entras cosas, ha sido capaz, hablando, de conseguir formar un gobierno, otros no lo hicieron".

Así, ha destacado también que han aprobado en menos de un año dos presupuestos, otros ninguno. "Ese partido y gobierno han sido capaces de transmitir confianza a agentes económicos y sociales", ha dicho, y los datos "están ahí". Además, el PP-A "cumple en el gobierno sus compromisos, bajadas de impuestos, además que está en un gobierno al que todos nos tomamos en serio y que preside un gran presidente que es Juanma Moreno".