El Gobierno balear apoya a Pablo Hasél: quemar la bandera de España es "libertad de expresión"

La consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, ha asegurado este martes que aunque ella no comparta las "actuaciones o incidentes" que ocurrieron en el festival de música MUR celebrado el sábado en Felanitx en el que se quemó la bandera de España, "el Govern no se convertirá en Policía o en censor de las actividades culturales".

El festival contó con una subvención de 12.500 euros por parte de la administración.

Costa ha respondido así a las preguntas en el pleno del Parlament de las diputadas de los grupos parlamentarios Ciudadanos y popular, Patricia Guasp y Núria Riera respectivamente, sobre si el ejecutivo balear condena que el rapero Pablo Hasél quemara la bandera de España durante el concierto y si piensa retirar la subvención de dinero público a este festival.

Pablo Hásel quema, entre aplausos del público, una bandera de España

La consellera ha asegurado que las ayudas se otorgaron en función de criterios técnicos y que el Govern no interferirá con "criterios ideológicos o de gusto" en la elección de eventos culturales.

"No censuraremos aunque no compartamos opinión con lo que se haya hecho", ha destacado y ha añadido: "No seremos partícipes de esta crispación que algunos quieren abonar porque piensan que esto les dará rédito político", por lo que ha concluido: "Respetaremos la ley y la libertad de expresión".