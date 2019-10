Juan José Cortés teme no repetir en las listas de Casado: "Sería lamentable"

Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz, asesinada en 2008, y que concurrió en las pasadas elecciones generales como cabeza de lista del PP por Huelva al Congreso de los Diputados, ha asegurado este lunes que sería "lamentable" no poder seguir defendiendo la prisión permanente revisable desde la Cámara Baja.

Cortés, que ha manifestado en diversas ocasiones su voluntad de volver a ser el candidato del PP por la provincia de cara a los próximos comicios generales del 10 de noviembre, se ha pronunciado a través de su perfil de Facebook este lunes, precisamente el día que el PP reúne a su Comité Electoral Nacional para dar el visto bueno a los candidatos al Congreso y al Senado, estando la lista por Huelva aún sin cerrar.

"Seguiré luchando por esta causa (prisión permanente revisable) hasta que me muera, esté en política o no", ha escrito Cortés en su perfil, incidiendo en que "sería lamentable no poder defenderla en el Congreso". "Si no es así volveremos a las calles", ha proseguido, haciendo alusión al camino que emprendió por toda España tras la muerte de su hija por una "justicia justa" y a favor de la implantación de la prisión permanente revisable.

"Como dijo mi gran amigo Juan Carlos Quer: tu protección es nuestra lucha", ha concluido Juan José Cortés, quien acompaña el texto de su publicación con una foto alusiva a la prisión permanente revisable.