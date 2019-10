Campaña para depurar a un profesor de la UPV por un artículo en El Español contra el nacionalismo

"Esto está organizado, siempre es igual... y no es la primera vez". Pedro José Chacón, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco, está siendo sometido a una campaña de acoso a causa de un artículo publicado en EL ESPAÑOL, El día de la diáspora vasca, el pasado 14 de septiembre. "Me han avisado los compañeros esta mañana, es alucinante".

En esa tribuna, Chacón se preguntaba por qué el Gobierno vasco pide a sus emigrantes que mantengan las raíces allá donde vayan, mientras al resto de españoles que llegaron a esa tierra en los años de la industrialización se les insiste en desterrar todo recuerdo de lo español.

-¿Siente la presión nacionalista en su departamento, en clase con los alumnos...?

-No, qué va. Si esto está lleno de gente normal...

El profesor Chacón dice que no, que en su departamento la gran mayoría de compañeros son gente con ideas constitucionalistas, cada uno de su color -"desde socialistas felipistas hasta gente más de derechas, y algunos de Podemos"-, y que con los alumnos crea grupos de trabajo en los que se expresan con libertad. Pero también dice fuera de las grandes ciudades "la presión es fortísima". Sigue siéndolo, a pesar de que ya no exista ETA, "porque todos se conocen, y es una educación continua de muchos años".

Es decir, que la presión no es activa, salvo en casos puntuales como éste suyo, pero sí sobrevuela todo. "Los jóvenes nacieron ya con eso, la interiorización de qué es lo bueno y qué es lo malo". Y lo malo es España: "¿No ves a Ortuzar este fin de semana, que "los vascos no somos españoles ni por el forro"? Pero bueno, ¿esto qué es?".

"Extremista rabioso"

La campaña busca una depuración del pensamiento libre del profesor: "Este artículo no es digno de un profesor de Historia del Pensamiento Político ni aceptable en un trabajador de una administración pública". Y se le ataca en lo profesional: "Lee poco este señor", se le atribuye, y en todo caso "para llegar a ninguna conclusión con sentido", se concluye.

Efectivamente, el pasado domingo, Koldo San Sebastián arremetía contra Chacón en el diario Deia llamado El culo y las témporas. En el texto, el periodista especializado en a historia del PNV y autor de varios libros sobre las comunidades de vascos en México o en Venezuela, arremete con fuerza: "El profesor Chacón recuerda mucho al escudo de Santander, con sus dos caras: el conservador amable para los artículos de El Correo o las tertulias de EITB, y el extremista rabioso cuando publica sus escritos en EL ESPAÑOL".

Chacón, que lleva casi una década colaborando en esos medios regionales, matiza la afirmación: "A ver, EL ESPAÑOL me da toda la libertad para escribir... pero cuando colaboras aquí sabes cómo debes medirte para decir lo que quieres decir". En todo caso, el profesor de la UPV lamenta que "el pájaro éste" juegue con un argumento como el del escudo de Santander, mientras se ríe... "Este Koldo, tan nacionalista, es de Avilés, y sus amigos le llaman Luisillo".

Además del artículo en el diario nacionalista, este lunes el senador del PNV José María Cazalis Eiguren ha distribuido en sus redes sociales con "agradecimiento y enhorabuena", el "imperdible zasca al Prof. Chacon" de la presunta presidenta de la Euskal Etxea de Lima (Perú), Emilia Olga Bazán Olano. Presunta porque ni en la web oficial de la casa vasca limeña ni en la página oficial del Gobierno vasco euskaeletxeak.net, consta su nombre ni tan siquiera entre los 87 socios o los ocho directivos y vocales.

Pintadas contrarias a una asociación constitucionalista impulsada por un alumno de la UPV.

"Yo no me creo que lo haya escrito esta señora", explica el profesor, "parece más bien una cosa dirigida". El larguísimo texto, de más de 15.000 palabras en cinco folios, está ilustrado con una imagen del lehendakari Aguirre cuando, en 1942, hizo una visita a los vascos exiliados tras la Guerra Civil en diferentes países de Latinoamérica. Y en él se critica con saña a Chacón y su "nacionalismo español reaccionario".

Pero no sólo eso, se encarga de remarcar el profesor universitario. "En esa carta queda claro cómo funciona el nacionalismo: le pide a los vascos que guarden sus esencias culturales allá donde vayan, pero le niega a los españoles que se reivindiquen como tales si residen en nuestra tierra".

Y es que Chacón señala con hincapié un párrafo, en el que se justifican "esta especie de embajadas, como las catalanas" con el siguiente argumento: "Nada que, por cierto, hayan inventado los vascos. Irlandeses, portugueses, alemanes, italianos, polacos, gallegos, andaluces… todas las comunidades nacionales del mundo, buscan mantener esa conexión viva y fuerte".

-¿Ves cómo lo español no aparece? Te dejan ser gallego, andaluz... pero ojo con sacar la bandera rojigualda. El primer mandamiento del nacionalista es ser antiespañol... luego ya, lo que quieras.

Cuando fue Urkullu

Pero Chacón lleva conviviendo con esto toda la vida. "Es que es así, y los gobiernos de España han tenido mucho que ver, el PSOE y el PP han dejado al PNV que se haga cargo de todo a cambio de sus votos", apunta. "Quieren que me quiten de profesor por lo que escribo... pero, ¿qué es lo que puse que no puedo poner, qué es lo inapropiado?".

El 'lehendakari' Íñigo Urkullu.

Fue en enero del año 2011 cuando el hoy lehendakari, Íñigo Urkullu, publicó un artículo en Deia contra el profesor. "Sí, ahí me calificaba de Chacón el machacón". La pieza fue publicada coincidiendo con la entrega de los Premios Sabino Arana, a los pocos días de que Pedro José Chacón hubiera publicado otra tribuna en la prensa. "Desde entonces, ya sé qué terreno piso", confiesa.

La carta que reclama su remoción como profesor de la Universidad del País Vasco ha sido publicada en la web aboutbasquecountry.eus, "una pagina teledirigida por el nacionalismo", apunta el profesor, en la que se da cuenta de todo tipo de contenidos sobre la vida de los vascos en el exterior. Y tiene un enlace directo en lugar destacado a la web oficial de las casas vascas financiada por el Gobierno de Urkullu.

"Califican de libelo mi tribuna, piden que me eliminen como funcionario público, un senador lo distribuye y lo celebra, lo rebotan los blogs más abertzales, el gran periódico de aquí se espera al domingo siguiente para que su articulista me ataque...", recopila Chacón. "Pero en la Universidad sigo muy cómodo, los buenos buenos están ahí, en mis dos grupos en español y en euskera, nunca he tenido ningún conflicto. Es gente normal, como ne Madrid, Sevilla o Valencia".

-¿Y no hay radicales ya?

-Los hay, pero es que muchos de ellos ni vienen a clase.