Errejón y sus posibles alianzas para el 10-N: Bescansa y Oltra se abren a negociar

Noticias relacionadas El partido de Errejón obtendría hoy entre seis y 10 escaños a costa de Podemos

La irrupción de Iñigo Errejón en la precampaña de las elecciones generales del 10-N ya resquebraja el difuso conglomerado de confluencias autonómicas que componen Podemos. El ahora diputado en la Asamblea de Madrid todavía no ha oficializado su candidatura a las elecciones pero su incipiente proyecto político nacional ya tiene pretendientes.

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha aplaudido la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones y se ha abierto a concurrir con esta plataforma al 10-N, e incluso incluir a incluir a Carolina Bescansa en las listas al Congreso.

En rueda de prensa, el portavoz de En Marea, formación que no obtuvo representación en las elecciones del 28 de abril ha considerado que sería "interesante" una cooperación "leal" entre su partido y el de Errejón. "Hay actores con los que sería muy interesante entendernos", ha señalado Villares, al tiempo que ha criticado que En Común, la marca con la que se presentó Unidas Podemos en Galicia, no defendió los intereses de la comunidad gallega.

Villares, que negó contacto alguno hasta la fecha con el partido de Errejón, ha dicho que vería con buenos ojos contar con Carolina Bescansa en las listas: "Creo que Bescansa es un activo político valioso y que todavía tiene mucho que decir", ha zanjado.

Valencia

Desde Valencia, Mónica Oltra ha evidenciado su simpatía por la nueva aventura política del que fuera fundador de Podemos junto a Pablo Iglesias. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís aboga este lunes por una "gran plataforma" de la izquierda para las elecciones generales, que presente una "única oferta" fuera del bipartidismo e impida "darle las reválidas a las derechas".

"Aquí la gran amenaza es que al final, por la falta de altura de miras de los partidos que se enmarcan dentro de las izquierdas, le demos la oportunidad a las derechas, y a la extrema derecha, de condicionar el futuro de este país", ha manifestado Oltra a los medios de comunicación.

En su opinión, España vive una "situación de emergencia" pues, por segunda vez en tres años, se han convocado elecciones automáticamente, lo que es una "anomalía" en democracia, por lo que hacen falta "soluciones y altura de miras", así como "ponerlo fácil" a la gente cuando acuda a votar.

Oltra ha reclamado en consecuencia que cada uno "se guarde un poco la esencias" y sus "verdades absolutas" para ir a acuerdos "amplios" y buscar el "denominador común" entre los partidos que ponen en el centro "la vida de las personas".

"Seguro que encontramos el punto de equilibrio para hacer una única oferta electoral fuera de ese bipartidismo que ahora está en ofensiva", ha señalado la coportavoz de Compromís, quien ha insistido en que "primera opción" sería ir "todos juntos, en una gran plataforma".

Reconciliación

Preguntada sobre si será posible unir a Podemos con el partido de Errejón en una misma plataforma, ha afirmado que "sería lo deseable, y si hubiera altura de miras en este país, esa sería la solución óptima", que además daría "una alegría a muchísimos hombres y mujeres que nos están pidiendo que precisamente sepamos sentarnos, escuchar y dialogar".

Para Oltra, lo que "no puede ser" es criticar a quienes no han podido o no han sabido llegar a un pacto de gobierno, pero no ser capaces de entenderse de cara a unas elecciones. "Reproduciendo aquello que estamos criticando no vamos a llegar muy lejos, me parece a mí", ha subrayado.

Ha indicado que defenderán que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, encabece esa candidatura unitaria, pues es "el político mejor valorado de España y el diputado que "más votos ha costado" en las últimas elecciones, por lo que hay que hacer valer su liderazgo, y también su "bonhomía".

Oltra ha señalado que la Ejecutiva de Compromís de esta tarde será la que decidirá si esta coalición concurre a los comicios del 10 de noviembre en confluencia con otras formaciones o no, si bien ha destacado que son una formación política "basada en la alianza", ya que la alianza forma parte de su "génesis" y de su "ADN".

Ha admitido que dentro de Compromís hay "diferentes puntos de vista" sobre las confluencias, pero se ha mostrado convencida de que encontrarán "un punto en común", pues "está bien que haya pluralidad, pero ese pluralismo tiene que encontrar vías de entendimiento".