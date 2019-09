Monedero critica a Errejón: "Lejos de unir ha dividido, perdimos la alcaldía y la Comunidad"

Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, ha criticado este domingo al portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, que "lejos de unir ha dividido" y "sigue" dividiendo después de que esta formación haya aprobado concurrir a las elecciones generales del 10 de noviembre.

"Lejos de unir ha dividido. Perdimos la alcaldía y la Comunidad de Madrid. Ahora sigue", ha escrito Monedero en su cuenta personal de Twitter.

El cofundador de Podemos ha recordado que "unidad es lo que dijeron las bases a Errejón en Vistalegre II", en referencia al Consejo Estatal de Podemos en el que Pablo Iglesias se impuso a Errejón en la secretaría general del partido.

Unidad es lo que dijeron las bases a @ierrejon en Vistalegre II. @podemos le puso a 11 personas liberadas para presentarse a la Comunidad. Errejón usó ese dinero para montar su partido. Lejos de unir ha dividido. Perdimos la alcaldía y la CAM. Ahora sigue. https://t.co/fyywzIwL2I — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) September 22, 2019

"Podemos le puso a 11 personas liberadas para presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid. Errejón usó ese dinero para montar su partido"", ha señalado en la red social.

La militancia y los cargos públicos de Más Madrid han aprobado en una votación a mano alzada que la formación concurra a las elecciones generales del 10 de noviembre, decisión que se hará oficial en una asamblea que tendrá lugar el próximo miércoles.

Ese mismo día se debatirá quién encabeza el cartel electoral, según han explicado fuentes de la formación.

"Ha quedado retratado, se le ha caído la careta"

También se ha pronunciado al respecto el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha afirmado que Íñigo Errejón se tomó la política madrileña "como un destierro" y ha buscado "la primera opción para volver a hacer política nacional".

Según ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios antes del comienzo de la final de la Supercopa de baloncesto, con su salto a la política nacional encabezando una candidatura de Más Madrid a las elecciones generales del 10 de noviembre, Errejón "ha quedado retratado, se le ha caído la careta".

"Yo no sé qué le parecerá a sus votantes de la Comunidad de Madrid pero creo que a nadie se le escapa que a Errejón no le interesaba para nada la Comunidad de Madrid, no le interesan para nada los problemas de los madrileños", ha señalado el vicepresidente.

A su juicio, "él se lo tomó como lo que fue dentro de su partido, como un destierro aquí, a la Comunidad de Madrid, en lugar de como una oportunidad, y ha buscado la primera opción para volver ha hacer política nacional, que es lo que le gusta, lo que quiere hacer".

Con todo, Aguado ha agregado que "en lo personal" no tiene nada en contra de Errejón y le desea "lo mejor".

Errejón es "el político más sobrevalorado en España"

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acogido muy positivamente la posibilidad de que Íñigo Errejón, concurra a las elecciones generales porque "cuando se presenta a algún sitio divide a la izquierda".

Errejón es "el político más sobrevalorado en España", en opinión de la presidenta madrileña, quien ha estimado que el portavoz de Más Madrid "trabaja bien poco" y "allá donde se presenta vive de los demás: vivió de Pablo Iglesias y luego en Madrid vivió de Manuela Carmena".

"Lo que es hacer, hizo bastante poco. No sabía ni cuántos ayuntamientos había en la Comunidad de Madrid y, de ahí, ese paso por la política regional le devuelve otra vez probablemente a la nacional, demostrando que vive de trabajar poco y de dividir constantemente", ha señalado Díaz Ayuso.