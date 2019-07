Miquel y Héctor, la pareja gay que defendió con sus besos a Cs durante los ataques en el Orgullo

Es la primera vez que me han insultado y lanzado objetos mientras me besaba con mi marido. He visto caras de odio y mucha violencia verbal que en ocasiones se ha convertido en escupitajos o latas que me han dado en la cabeza. En la marcha del Orgullo, me gritaban “¡fuera, fuera!” https://t.co/64Dg5f97Sm