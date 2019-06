Javier Esparza: "Si a mí me asesinaran Otegi lo justificaría, y sin embargo Sánchez pacta con él"

Javier Esparza (Pamplona, 1970) cree que todavía puede ser presidente de la Comunidad Foral de Navarra: fue el candidato más votado en las pasadas elecciones de mayo. Pero todo está en manos del PSOE de Pedro Sánchez y el PSN de María Chivite, que excluye al centroderecha y prefiere negociar con los vasquistas y la izquierda, en una ecuación que incluye necesariamente a Bildu para alcanzar el Palacio de Navarra.

El miércoles, en la sesión constituyente del Parlamento foral, se ensayó un primer acuerdo entre el PSN y los nacionalistas para la configuración de la Mesa, donde la izquierda abertzale tiene presencia con permiso de Chivite. Ese pacto "por omisión" se interpreta como un preludio de un nuevo Gobierno socialista por primera vez desde los años 80. Aunque sea al lado de los que todavía huelen a pólvora.

Esparza apela a la dignidad del PSOE y no da la batalla por perdida. "Me cuesta creer que los barones socialistas estén de acuerdo con esta decisión", dice a EL ESPAÑOL. También habla de las consecuencias de pactar con los "amigos de Josu Ternera", el proceso de euskaldunización que vive su tierra, el feminismo, La Manada o Vox, entre otros asuntos.

El PSOE navarro ha permitido la entrada de Bildu en la Mesa del Parlamento. ¿Cree que es la antesala del futuro Gobierno al que aspira María Chivite con el visto bueno de la izquierda 'abertzale'?

Está claro que significa un pacto entre el PSOE y EH Bildu. Significa el incumplimiento de todo lo que habían anunciado los líderes socialistas. Habían dicho que no iba a haber un acuerdo con Bildu. Y, sin embargo, ha terminado habiendo un acuerdo.

¿Qué tipo de acuerdo?

Ninguna Mesa de ningún Parlamento en este país se constituye sin negociación. Por lo tanto, cuando alguien está en la Mesa, a no ser que tenga los votos suficientes de forma individual, es porque ha llegado a acuerdos con otros. Si EH Bildu forma parte de la Mesa del Parlamento foral es porque ha habido un acuerdo.

El sábado día 15, cuando se constituyeron los ayuntamientos, no hubo un acuerdo entre el PSOE y Bildu. Y lo que ocurrió fue que los concejales y representantes socialistas y los de Navarra Suma tuvimos que salir escoltados por la Policía entre abucheos, insultados y perseguidos por los miembros de la izquierda abertzale. Pero cuatro días más tarde, el miércoles pasado, en el Parlamento, los socialistas eran abrazados por la izquierda abertzale. Por lo tanto, es evidente que el sábado no hubo un acuerdo y este miércoles sí, más allá de lo que se quiera contar.

El PSOE no dice eso.

El PSOE no puede engañar a los ciudadanos. Aquí cada uno puede cruzar las líneas que quiera cruzar, pero que se diga la verdad. Que no se avergüencen de lo que han hecho. Que no nos mientan. Porque escuchar ahora a los portavoces socialistas decir que no hay un acuerdo con Bildu me parece que es tratar de idiotas a todos los españoles.

Más allá de la Mesa, desde Ferraz insisten en que no permitirán que el PSN negocie con Bildu para que Chivite alcance el Gobierno foral.

El PSOE solo puede presidir la Comunidad foral si llega a un acuerdo con Bildu. El PSN tiene 11 parlamentarios. Geroa Bai [la marca blanca del PNV] tiene 9, Podemos 2 e Izquierda Unida uno. Eso suma 23. La mayoría está situada en 26. Por lo tanto, necesita la abstención de Bildu.

Bildu ha dicho que esa abstención no va a ser gratis. Ya está. Por lo tanto aquí quizás Chivite sea presidenta de Navarra. Presidirá, pero no gobernará. Porque la gobernabilidad va a estar en manos de Bildu. En sus manos van a estar todas las decisiones del próximo Gobierno foral.

La portavoz del Gobierno [Isabel Celaá] dice ahora que todos los escaños son legales. Y es cierto. Pero no todos los escaños son iguales. Y debiera saberlo. Hay escaños que están manchados de sangre. Y el PSOE está pactando con esos escaños manchados de sangre.

Usted denuncia que el PSOE “ha traspasado una línea moral” al haber pactado con Bildu. Pero Sánchez ya obtuvo el voto favorable de los 'abertzales' para desalojar a Rajoy de la Moncloa en su moción de censura.

En la moción no hacían falta los votos de Bildu.

Pero los tuvo.

Pero no eran necesarios. Considero que el PSOE no pactó con Bildu en ese momento. Bildu le dio los votos porque quiso participar para que no siguiera como presidente de España Mariano Rajoy. Pero no creo que hubiera un acuerdo, más allá de los discursos que se han hecho. Yo, desde luego, ese discurso no lo he hecho nunca.

¿Entonces en Navarra es distinto?

En Navarra, para que Chivite sea presidenta necesita los votos de Bildu. Esa es la diferencia esencial. El PSOE dijo que Bildu no iba a estar en la Mesa. Y hoy está en la Mesa. El PSOE dijo que iba a presidir el Parlamento foral y hoy lo preside Geroa Bai. Se ha mentido, se esta intentando contar un relato que es falso y que intenta justificar lo injustificable. Y lo injustificable es la línea que se ha traspasado.

¿Cuál?

Una línea que no había traspasado ningún presidente de España: llegar a un acuerdo con los que hacen homenajes a los asesinos de ETA cuando salen de la cárcel. Esa es la realidad. Si esto lo contáramos en Europa, los socios del señor Sánchez se echarían las manos a la cabeza. Nadie entendería que en Alemania se llegara a un acuerdo con los herederos del nazismo.

¿Qué puede hacer usted para evitar ese pacto? ¿Estaría dispuesto a ceder la presidencia a Chivite en un gesto desesperado?

Hemos hecho ya muchos gestos. Hemos puesto nuestros dos diputados [en Madrid] a disposición de poder llegar a acuerdos y para que Pedro Sánchez sea investido presidente. Es un gesto importantísimo. Y se nos ha dicho que no. Hemos llamado al PSN en más de una ocasión y no se han querido sentar con nosotros.

Sánchez decía que sería bueno que se quitara el cordón que se estaba tejiendo a quien había ganado las elecciones generales, en referencia al PSOE. A mí me sonó a chiste. Que sea coherente y que ese cordón se quite a quien ha ganado las elecciones con mayor amplitud. Si Sánchez con el 28% de los votos está legitimado, y yo creo que es así, para gobernar España, Javier Esparza con el 37% tiene más legitimidad para gobernar Navarra.

Sí, pero ¿cómo va a tratar de convencer al PSOE? ¿O ha tirado ya la toalla?

Estamos a tiempo. Me cuesta creer que los socialistas españoles, los barones socialistas y los votantes socialistas en Navarra estén de acuerdo con esta decisión, con gobernar de la mano de Bildu. Aquí sabemos lo que son.

¿Y qué va a hacer?

Apelar a la dignidad de esos socialistas que siempre han defendido la libertad y la democracia. Que siempre han estado de este lado de la línea haciendo frente y sufriendo lo mismo que hemos sufrido nosotros los ataques, la persecución de la izquierda radical, de la propia organización terrorista. Apelo a esos. Que en un momento determinado alcen la voz y digan 'esto es indecente', 'esto no se puede hacer', 'alguien no puede ser presidente así'.

Si Sánchez contribuye en Navarra a que el nacionalismo siga avanzando, estamos preparando el camino para que lo que ya esta ocurriendo en Cataluña termine ocurriendo en el norte de España. Estamos a tiempo de hacer frente al independentismo, tanto al catalán como al vasco. Estamos a tiempo de conformar una mayoría suficiente de España y en Navarra constitucionalista. Y en eso creo que debiéramos tener el compromiso de los socialistas navarros y españoles.

Usted apela constantemente a Ferraz. Entiendo que con Chivite no ha hablado mucho. ¿Le coge el teléfono?

Sí me coge el teléfono. Pero no hay ninguna relación porque no ha querido. Nos hemos intentado sentar para hablar de los ayuntamientos, de la Mesa... No ha querido. Yo voy a seguir intentándolo. Prefiere pactar con Bildu. Pero ahora que van a empezar a hablar de programa…

Durante toda la legislatura anterior, los socialistas han estado en contra de las políticas nacionalistas. Vamos a ver si ahora se mantienen en pie sus principios o también sus principios saltan por los aires. Su ética desde luego ha quedado dilapidada en Navarra.

En 2015 cuando Uxue Barkos llega al Palacio de Navarra, el PSN de Chivite se abstuvo. Y no tenía por qué hacerlo. ¿Usted imaginaba entonces que cuatro años después podría ocurrir lo que ahora se teme?

El PSN lleva preparando este escenario mucho tiempo. No es de ahora. El PSN ha hecho oposición en aquello en lo que no tenia más remedio que hacer oposición, y luego se ha separado de nosotros en todo lo que ha podido. Hemos compartido espacios, pero hemos sido casi un poco apestados. No querían salir con nosotros en las fotos. Y han ido construyendo un relato falso. Nosotros debemos ser la derecha más retrógrada de este país pero le hemos ofrecido la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Y aquí hemos sido insultados y llamados traidores por los socialistas. Es parte de su relato. Y no se sostiene.

¿El PSOE ya no es constitucionalista?

Yo no digo que el PSN o el PSOE no sean constitucionalistas. Lo que digo es que pactando con los independentistas y haciendo que los independentistas sean los que decidan no ayudamos a un proyecto común que se llama España. Y no ayudamos a fortalecer una Navarra foral y diferenciada de Euskadi.

Yo aspiro a tener un presidente de España que sea capaz de alejarse de los independentismos y que no entregue Navarra a un gobierno que va a estar en manos de los radicales.

A veces se confunden aquí las cosas. Se habla de ERC y parece que son radicales. Pero es que no justifican el asesinato de nadie. Es que EH Bildu ha justificado el asesinato de casi 800 personas. Ha jaleado eso. No lo ha condenado. No ha ayudado a esclarecer las víctimas. Quienes están como representantes de EH Bildu en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Pamplona tienen vinculaciones directas con ETA. Se está pactando con el brazo político de una organización terrorista. Es gravísimo.

Dice que ERC y Bildu no son lo mismo. ¿Podría UPN dialogar con Esquerra Republicana?

No comparto el proyecto independentista catalán. Me parece que lo que han hecho. Algunos están siendo enjuiciados y se les piden unas penas importantes porque se han saltado la ley y han roto la convivencia. Se han saltado la Constitución y pagarán por eso. Pero esa gente no ha justificado ningún asesinato. Esa gente no es Arnaldo Otegi. No es Adolfo Araiz. No es Bakartxo Ruiz.

¿Qué quiere decir?

Creo que justificar el asesinato del rival político es un paso más que te califica. Y creo que eso solo lo ha hecho Bildu. Por eso no se puede pactar con Bildu. Tampoco me gusta que se pacte con ERC. Pero hay una diferencia fundamental: Bildu, cuando se asesinaba a políticos, a fiscales, a jueces, a periodistas, a guardias civiles, a policías, a militares, a ciudadanos que pasaban por ahí, lo justificaba. Lo jaleaban. Batasuna formaba parte de una organización terrorista.

Pero cada vez que Rufián o dirigentes de ERC pisan Navarra o País Vasco van con ellos. Y concurrieron juntos a las europeas.

Es un pacto, sí. Eso a mi juicio también es inmoral. Creo que ninguna formación puede llegar a un acuerdo con Bildu. No pueden llegar a un acuerdo que todavía está manteniendo y ejerciendo una presión en Navarra y País Vasco determinada y que homenajea a los asesinos cuando salen de la cárcel. Y que no responden a un terrorismo y no ha ayudado a los 300 crímenes sin esclarecer. Con esa gente no se puede llegar a un acuerdo. Por eso sus escaños están manchados de sangre. Yo eso lo critico de ERC, de Geroa Bai y de quien llegue a un acuerdo con ellos.

Y ahora del PSN.

Del PSOE. Porque esto tiene la bendición de Ferraz. La bendición de Moncloa, del presidente del Gobierno. Si no esto no se hace.

Foto: Gtres

Hablemos ahora de su partido, Unión del Pueblo Navarro (UPN). Este año cumple 40 años y es la primera vez que se presenta sin sus siglas en Navarra. Lo ha hecho integrado en una coalición junto al PP y Ciudadanos. ¿Qué valoración hace?

Ha sido un ejercicio de responsabilidad y generosidad enorme, poniendo por delante los intereses de los españoles y de Navarra para intentar aglutinar que no se perdiera un voto de aquellos que creemos que Navarra es una Comunidad foral diferenciada de Euskadi, española y europea. Y que no se perdiera un voto de aquellos que creemos que en España no tienen que decidir quienes la quieren romper nuestro país.

¿Podría extrapolarse a España?

No me atrevo a aventurar estas cuestiones. Depende mucho… Aquí están los resultados, los números y los datos. Hemos sido en las generales la única comunidad junto con Cataluña y País Vasco en la que no ha ganado el socialismo. Y en las forales y municipales hemos tenido un resultado realmente importante.

¿Es una coalición a largo plazo?

Es un modelo de éxito. Y las cosas que funcionan me gusta que sigan funcionando. Pero no lo hemos hablado. Estamos aprendiendo a convivir dentro de esta coalición. Y vamos poquito a poco. Lo cierto que lo único que nos ha dado nos ha hecho feliz.

Se lo digo porque usted en el pasado se mostró muy crítico con uno de los partidos que forman parte de Navarra Suma, Ciudadanos, a cuenta de los fueros. ¿Cómo encaja que ahora sean sus compañeros de fila en el grupo parlamentario?

Con total y absoluta normalidad. Han firmado un documento con nosotros en el que dicen que respetan el régimen foral, el convenio económico y los derechos históricos del antiguo Reino de Navarra. El régimen foral se debe hacer desde la lealtad con nuestro país, con transparencia y solidaridad. Lo que siempre ha sido.

Pero además de los fueros, existen otras diferencias notables. UPN siempre ha sido más conservador. Por ejemplo, Ciudadanos está a favor de la gestación subrogada.

Las posiciones de cada cual serán las de cada cual. Pero estábamos en un momento en el que el debate no era derecha o izquierda. El debate era constitucionalismo o independentismo... Y eso es lo que hemos priorizado. Hemos priorizado aquello que es fundamental. Al final aquí se trata de que quienes quieren hacer que Navarra sea anexionada y engullida por Euskadi no se salgan con la suya. Lo demás es secundario.

En ese ejercicio de generosidad de incorporar a Ciudadanos y al Partido Popular en Navarra Suma para construir un dique contra el nacionalismo, ¿debería haberse incluido a Vox?

Respeto todo, pero Vox no forma parte de Navarra Suma. Y será por algo. Yo ya dije que nosotros no íbamos a pactar con Vox, porque representa otro proyecto político.

¿Cuál?

Vox quiere que Navarra sea una provincia, que las responsabilidad que tiene Navarra desaparezca y que los servicios que se prestan aquí estén mas lejos, en Madrid. No quiero que eso ocurra. Vox ha tenido declaraciones muy desafortunadas atacándonos a nosotros. Yo no lo he entendido.

Como reacción al nacionalismo, ¿ve posible una recentralización?

Me parece un riesgo pero desde luego es una fórmula que no contará desde luego con nuestro apoyo. La capacidad de gestión de lo público, cuanto más cerca del ciudadano mejor. Partimos de esa premisa. En todos los sitios. Pero eso se tiene que hacer con lealtad a un proyecto común, no desde la mentira. Lo que no puede ser es que yo quiera más competencias para hacer más fuerte mi proyecto independentista y separarme de ti. Eso no puede ser.

¿Vox es extrema derecha?

Sí. Como creo que Podemos es extrema izquierda.

¿Y qué opina de la extrema derecha?

Que no es mi proyecto político. A mí no me representa.

¿Es irreversible el proceso de euskaldunización de Navarra?

Creo que no. Al final. Yo quiero una política lingüística que sea sensata, pactada, razonable y que respete a los ciudadanos.

¿Usted habla euskera? ¿Entendió el discurso de Koldo Martínez, de la Mesa de edad, y después de Unai Hualde, el nuevo presidente de la cámara?

Yo no sé euskera. Me tuve que poner los cascos para oír la traducción.

El euskera lo habla menos de un 7% de la sociedad navarra, según los últimos estudios.

El nacionalismo está siempre con sus obsesiones. Y el euskera para ellos no es una lengua, sino una herramienta para la construcción nacional, para que Navarra sea anexionada por Euskadi y luego intentar ser independientes en España. Con el euskera hacen país y nación. Y faltan el respeto a los que no lo sabemos.

¿Navarra para los nacionalistas vascos es lo que Baleares para el nacionalismo catalán?

Es peor.

¿Por qué?

Porque el nacionalismo vasco sin Navarra no tiene historia. Tiene que robar la historia de Navarra para poder conformar un relato ficticio de intentar independizarse de España.

Cataluña ha planteado un reto enorme al Estado. Pero el País Vasco no puede hacer eso sin Navarra. ¿Por qué Navarra estaba en todas las negociaciones de ETA? ¿Por qué Navarra es estratégica? Porque la necesitan. Sin Navarra no van a poder plantear la independencia. Es la perla que les falta. Por eso Navarra es cuestión de Estado. Por eso parece mentira que líderes nacionales no sean conscientes de ello y dejen que el nacionalismo vasco y el mundo de la antigua Herri Batasuna continúe controlando y mandando en esta comunidad.

ETA ya no mata pero la presión de su entorno a los constitucionalistas y a la Guardia Civil sigue siendo muy alta, como se vio en Alsasua. También sigue habiendo homenajes a terroristas. ¿Hay forma de acabar con esto? ¿Hay un problema de adoctrinamiento?

El mundo abertzale ha inoculado el odio a muchos jóvenes. No respetan a los demás. Eso se lo han enseñado, se lo han transmitido. Ellos ven a alguien o algo que representa España y… a partir de ahí puede ocurrir cualquier cosa.

Hace cuatro días estaban justificando los asesinatos. ¿Cómo no van a justificar una paliza? Si no justificas la mayor cómo no vas a justificar lo menor. Todo vale. El fin justifica los medios. EH Bildu es legal, sí, pero desde luego sus escaños no son como los nuestros.

¿Por qué?

Yo nunca he justificado el asesinato de un rival político. Jamás. Yo nunca justificaría o dejaría de condenar el asesinato de Arnaldo Otegi. Y sin embargo si me mataran a mí, él lo justificaría. Porque lo han justificado en infinidad de ocasiones. Y con esos que justifican esa salvajada está pactando el PSOE. Con los que justifican que a una persona se le quite la vida.

Pacta con los que jaleaban a los asesinos, con los que justificaban a los asesinos. Con los que brindaban con champán cuando eran asesinados militantes socialistas en España. Con esos está alcanzando un acuerdo el PSOE. Por eso es indigno. Por eso no tiene ningún sentido. Y en Navarra, en el siglo XXI hay pueblos en los que no se puede presentar una lista constitucionalista por miedo.

Así quedan huérfanos navarros que no se sentirán representados.

Necesitamos que haya gente que dé un paso adelante. Que sepa que va a tener el respaldo y que quiera trabajar por su pueblo. Y que entienda que si Bildu tiene derecho a presentarse por un municipio ellos también lo tienen.

Eso hay que trabajarlo porque no es fácil. Obviamente cuando tú en un municipio tienes a Bildu, pues hay consecuencias. No es gratis. No es gratis estar enfrente de Bildu. En ningún pueblo de Navarra.

Se habla mucho de fractura social en Cataluña a raíz del ‘procés’ pero, ¿la hay en Navarra? ¿Se habla libremente de política en círculos de amigos y familia?

No. La gente evita en determinados círculos manifestarse públicamente. Porque sabe que puede tener unas consecuencias. Afortunadamente ETA ya no mata. Pero hay consecuencias

¿Cuáles?

Que te señalen. Que a tus hijos los señalen. Que no entren en tu comercio. Esto pasa en Navarra a día de hoy.

En dos semanas se celebran los Sanfermines. ¿La política ha empañado las fiestas?

No. San Fermín es San Fermín. Pese a quien pese. Estoy seguro de que el día 6 de julio se va a tirar un chupinazo que va a hacer que esta ciudad se transforme y se llene de alegría. Y que seamos capaces de recibir a miles y miles de personas que vienen a disfrutar de una fiesta y a convivir con nosotros. A aprender y compartir lo que somos, y nuestra cultura. Y eso es lo que va a pasar. No veo otro escenario de ninguna forma.

El Supremo se ha pronunciado por La Manada. ¿Le pareció escasa en su día la condena de la Audiencia Provincial de Navarra?

No me gusta hacer valoraciones políticas de lo que dicen los jueces. Creo que no me corresponde. Y desde ese punto de vista, hay que ser coherentes. No podemos alabar a la Justicia cuando nos va bien y criticarla cuando nos va mal. Hay que respetar la separación de poderes. Y si las sentencias no nos gustan, habrá que cambiar las leyes. Con leyes más duras.

En ese sentido, ¿está a favor de endurecer el Código Penal?

Siempre he dicho que no hay que tener ningún complejo en estas cosas. Más allá de la sensibilización, la información y de seguir trabajando como sociedad para erradicar esta lacra. Yo soy partidario de endurecer las condenas en los casos de violencia contra las mujeres.

¿Se considera feminista?

Yo me considero persona. Y respeto a todo el mundo por igual. O trato de hacerlo. Trato de que en la sociedad en la que vivo nos respetemos todos más. Es verdad que las mujeres han ido avanzando y tienen que seguir avanzando. Todavía hay un camino que recorrer desde el punto vista de la igualdad. Y en eso yo siempre he estado de su lado. Pero no es una cuestión de feministas o no. Es una cuestión de sentido común.