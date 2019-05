Ciudadanos permitirá que Iceta sea elegido senador en el Parlament de Cataluña

Ciudadanos permitirá que Miquel Iceta sea designado senador por el Parlament de Cataluña. La formación liberal ha escondido su postura hasta este martes, cuando el propio Albert Rivera, tras un mitin en Ávila, ha desvelado que no "bloquearán" el nombramiento y que "seguirán la lógica institucional".

Hasta ahora, ningún partido había amenazado con vetar una elección de este estilo. A tenor de una regla no escrita, independentistas y constitucionalistas permitían mutuamente sus designaciones de cara al Senado. Se trata de un reparto proporcional en función de los resultados electorales. Pero unos y otros, por motivos que nada tienen que ver, insinuaron la posibilidad de posicionarse en contra de la opción Iceta.

"El Parlament no puede quedar bloqueado. Si actuáramos así, no habría senadores", ha especificado Rivera. Si Ciudadanos se posicionara en contra de esta designación, reconocen otras fuentes, "se entraría en una guerra muy peligrosa".

Una vez Iceta llegue a la Cámara madrileña, en cuanto Pedro Sánchez lo proponga formalmente como presidente del Senado, Ciudadanos votará que "no" con las dos manos. Algo que no surtirá efecto, teniendo en cuenta que el PSOE contará allí con una mayoría abrumadora. Rivera, en su comparecencia, ha pretendido deslindar un sufragio del otro. Los liberales, finalmente, se han agarrado a la "tradición".

Iceta, en el pleno de esta semana, necesitará una mayoría simple para adquirir su acta de senador: más afirmaciones que negaciones. Esquerra Republicana y Junts Per Catalunya también deslizaron la posibilidad de boicotear el nombramiento de Iceta. Los primeros llegaron a pedir al líder del PSC que visitara a los presos del procés; un chantaje que éste no aceptó: "No voy a mercadear". Las formaciones separatistas, hasta el momento, no han ido más allá y todo apunta a que permitirán, igual que Ciudadanos, la nominación del político socialista.

Rivera todavía no ha aclarado si su postura será un "sí" o una "abstención". Podría jugar con una y otra opción dependiendo de lo que hicieran los independentistas. El presidente de Ciudadanos ha vuelto a calificar a Iceta como el "verdadero ideólogo del PSOE" y le ha recriminado que apostara por los "indultos" y que aceptara un referéndum si el nacionalismo superara el 65% de la población catalana.

En la sala de máquinas de Alcalá, 253 consideran "una propuesta cargada de contenido" que Iceta presida el Senado. El separatismo lo percibe justo al revés. ERC y JxC han recriminado a Sánchez elegir como árbitro de la Cámara territorial a "alguien que celebró la aplicación del artículo 155".

El nombramiento de Iceta partió a Cs

Ciudadanos suele ser un partido monolítico a la hora de tomar decisiones. El veto al PSOE y ahora la designación de Iceta han generado un debate interno que pocas veces acoge el seno de la organización liberal.

De puertas hacia fuera, el equipo de Rivera trasladó que la complejidad de la campaña electoral fue lo que retrasó la toma de postura. Este periódico, sin embargo, ha confirmado a través de un par de miembros de la Ejecutiva que el asunto Iceta generó una disparidad de opiniones.

A pesar de la "tradición institucional", un grupo de mandatarios se inclinaba por bloquear el nombramiento de Iceta al considerarlo uno de los principales artífices de la deriva del PSC, al que acusan de haber "desprotegido" Cataluña. Ignacio Aguado, candidato en la Comunidad de Madrid, llegó a reconocerlo en abierto durante un desayuno informativo: "Votaremos en contra".

Al final, se ha impuesto el criterio de Rivera, que ha decidido seguir la regla no escrita y permitir la designación. Salvo sorpresa de última hora, la Cámara catalana confirmará el nombramiento esta semana.