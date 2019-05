El PSC podría recurrir al TC si se impide que Iceta sea designado senador

El PSC sopesa interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional si se bloquea la designación de Miquel Iceta como senador autonómico, ya que entiende que se estaría cuestionando el derecho del grupo parlamentario socialista para escoger al sustituto de José Montilla en la Cámara Alta.

"Tendremos que ver cómo defendemos nuestro derecho a proponer quién debe sustituir a José Montilla en el Senado. Hay una ley del Parlament que es la que establece cómo se tienen que sustituir los representantes de la Generalitat en el Senado", ha explicado el líder del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista en TV3.

Este jueves el parlamento catalán votará si designa a Iceta como senador autonómico tras la renuncia del expresidente de la Generalitat José Montilla, que dejó paso a que el primer secretario del PSC pueda convertirse en presidente del Senado una vez se constituya la Cámara Alta el próximo 21 de mayo.

Tras subrayar que, por ahora, solo tiene el voto asegurado de los comunes, ha lamentado que, si se tumba su designación, se estará "desperdiciando" la oportunidad de tener a un catalán al frente de la cámara de representación territorial.

Pese a este contexto, ha indicado que desde el PSOE no se está barajando por ahora ningún nombre alternativo para presidir el Senado, ya que "no conciben" que se pueda bloquear la designación de un senador autonómico porque es algo que "no ha pasado nunca".

"Cuando todo el mundo habla de diálogo y ni siquiera se cumplen las previsiones legales y se bloquea la posibilidad de que un grupo haga libremente su elección, pues ni lo imaginan, les cuesta de entender", ha subrayado.

Al ser preguntado por ello, Iceta ha admitido que avisó al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de que se podía dar esta situación de incertidumbre: "Le dije que en el Parlament, desde hace tiempo, se están produciendo decisiones muy discutibles que no se ajustan a las pautas que teníamos acostumbradas. Le dije que esto podía suceder y me respondió que era inconcebible".