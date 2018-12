Podemos pide que Vox esté representado en la Mesa del Parlamento

Podemos Andalucía ha defendido este martes que los cinco grupos que han obtenido representación en el arco parlamentario andaluz tras el 2D -PSOE-A, PP-A, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox- deben estar "en pie de igualdad" en la Mesa de la Cámara autonómica.

"No debemos entrar en juegos de exclusión en un órgano que tiene que regular la vida ordinaria del Parlamento, no va a contar con nuestra voz para tener la excusa de que se queda fuera y somos unos intolerantes", ha dicho en alusión concreta a la participación del partido de Santiago Abascal en este órgano de gobierno.

En rueda de prensa en Sevilla, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha avisado de que sería un "retroceso" dejar a alguna de las cinco fuerzas fuera de la Mesa, lo que supondría "atacar la pluralidad que se representa en el Parlamento". En su opinión, "lo normal es que se respete el Reglamento y formemos parte de la Mesa en pie de igualdad con el resto de formaciones políticas": "La pluralidad del Parlamento se tiene que recoger en el órgano de gobierno".

No obstante, y ante la posibilidad de que la negociación entre el PP-A y Cs para formar gobierno incluya concesiones en la Mesa del Parlamento, el portavoz del partido morado ha señalado que según ese "reparto de la tarta, poco sabemos qué puede pasar". "Nuestra intención, y la de un Parlamento que se llama democrático y que es plural, debe ser que todas las fuerzas estén representadas en pie de igualdad", ha insistido antes de apuntar que incluso "hay sentencias que hablan de la necesidad de incorporar a todas las fuerzas a ese órgano" y aunque el Reglamento no fue elaborado para tanta representación política, "los reglamentos no pueden estar por encima de la política".

Sobre el caso concreto de Vox, Pérez Ganfornina ha incidido en que "los andaluces han votado y el Parlamento es plural" y que si bien no comparte el ideario ni de Vox, ni del PP-A, ni de Cs, "eso no significa que entendamos que cuando hay un órgano de gobierno del Parlamento debe constituirse con la misma pluralidad que tiene la institución".

"Pijos de siempre, pijos fantasmas y pijos cobardes"

Respecto a los acuerdos que puedan alcanzar con Vox a lo largo de la legislatura, el portavoz de Podemos ha explicado que entienden que junto al PP-A y Cs hay "una hidra de tres cabezas que forman una misma matriz ideológica y política", y a los tres los tratarán como "los pijos de siempre, los pijos fantasmas y los pijos cobardes" porque "representan lo mismo". "Respetamos los resultados de las elecciones pero hay un bloque reaccionario al que hay que hacer frente y para eso nos vamos a organizar", ha apostillado antes de augurar que será difícil que puedan cerrar acuerdos con estas tres fuerzas.

De este modo, y al hilo de la primera reunión que se celebra entre el PP-A y Cs para intentar formar gobierno, ha dicho que el partido morado espera poco porque "no hablan de los problemas que afectan a los andaluces" y también porque "son líderes de Madrid los que vienen a decir a los andaluces qué tienen que hacer". Y esto, para Podemos, "es una falta de respeto".

Además de los líderes andaluces de PP y Cs, Juanma Moreno y Juan Marín, participarán en el encuentro los secretarios generales a nivel nacional, Teodoro García Egea y José Manuel Villegas, lo que Podemos critica porque "las decisiones no se tomarán a partir de hoy en Andalucía sino que las tomarán el PP y Cs en Madrid", lo que cree que "no es una victoria de Andalucía, es una derrota ante la que tenemos que levantarnos y defender la autonomía de Andalucía, y que los derechos que hemos conquistados con mucha lucha, sudor y sangre se sigan defendiendo". En un momento en el que se ha conocido que el 2018 ha sido el año con más desahucios de la historia del país, para Podemos Andalucía es una mala noticia que se hable de las negociaciones de gobierno o de la posición de Susana Díaz, mientras que "Andalucía queda en un tercer plano". Frente a esa situación, ha asegurado que los problemas reales seguirán siendo su principal preocupación.

"A los pijos de siempre, del PP, que ya los conocemos; a los pijos fantasmas de Cs, que un día quiere ser presidente, otro vicepresidente o lo que le echen y no son coherentes para dar una respuesta a la altura de la circunstancia de Andalucía; y por último, los pijos cobardes de Vox, que nunca van a enfrentar a los poderosos y que odian al débil", ha sostenido Pérez Ganfornina para avisar que estas tres formaciones no son alternativa, y que frente a esa suma de la derecha, la intención de Podemos es construir una herramienta útil que sea una alternativa que ahora "es más necesaria que nunca".

Respecto a la ronda de contactos que anunció el PSOE-A para intentar formar gobierno, Pérez Ganfornina ha explicado que el lunes por la noche Susana Díaz se puso en contacto con Teresa Rodríguez pero que la coordinadora general de Podemos Andalucía y candidata de Adelante Andalucía le trasladó, como ya hiciera la pasada semana, que la confluencia no va a formar parte de la estrategia de ningún partido, "que busque los apoyos necesarios, que empiece por el que ha sido su socio preferente, Cs, y cuando los encuentre, que nos vuelva a contactar".

La prioridad de Podemos y de Adelante Andalucía es iniciar ahora una ronda con colectivos sociales, sindicatos, asociaciones, a fin de "construir un bloque para frenar a las derechas" también con vistas a las elecciones autonómicas, mientras que entienden que si Susana Díaz quiere intentar buscar apoyos para un gobierno es legítimo pero que la prioridad de la confluencia "no es formar parte de los números de uno u otro". "Si convence a Cs de que debe ser la presidenta, que vuelva a llamarnos y hablamos, pero la prioridad es esa ronda de contactos con los movimientos sociales", ha insistido para rechazar que quieran incluirlos en ninguna "estrategia de marketing".

"Susana Díaz no nos va a coger en ninguna envolvente para meternos en su estrategia, no es creíble", ha apostillado antes de explicar que las formaciones que conforman Adelante Andalucía -Podemos, IU, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista- siguen una hoja de ruta de dos meses de autocrítica y para analizar el escenario postelectoral junto a sus bases, con la vista puesta en los próximos procesos electorales y con la prioridad de "poner los problemas de la gente real en el centro", y para eso Podemos celebrará este domingo una reunión del Consejo Ciudadano Andaluz.