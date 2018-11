Arrimadas pide a Sánchez activar ya el 155 enviando un requerimiento a Torra

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este domingo que no aceptará "lecciones de humanidad" de los partidos independentistas por no visitar a los dirigentes soberanistas en prisión, y ha criticado que el presidente catalán, Quim Torra, no dialogue con la oposición.

En una entrevista en TV3 como jefa de la oposición en el Parlament, Arrimadas se ha referido así a las insinuaciones de "falta de humanidad" que han vertido los grupos independentistas contra los diputados de Ciudadanos durante el tenso pleno de esta semana, lo que provocó una queja formal de este partido constitucionalista al presidente de la cámara.

Tras recalcar que no visitará a los líderes independentistas en prisión, la jefa de la oposición en la cámara catalana ha advertido a las formaciones independentistas de que no aceptará "que se ponga en duda la calidad humana de una persona en función de si va o no" a la cárcel: "No aceptaré esta premisa" ni que el "ir o no a prisión sea un indicador de humanidad", ha insistido.

Arrimadas, además, ha acusado al presidente de la Generalitat de no querer dialogar con los líderes de la oposición, incumpliendo incluso, a su juicio, el reglamento del Parlament al delegar las réplicas en los debates en la cámara al vicepresidente catalán.

En este sentido, Arrimadas ha opinado que Torra está "vaciando de contenido" y faltando al "respeto" a las instituciones catalanas, y le ha reprochado que su "única propuesta" para los próximos meses haya sido anunciar que "no acatará" la sentencia sobre el juicio por el 1-O.

"No tiene la valentía de decir qué hará cuando dice que no acatará la sentencia", ha criticado la también portavoz nacional de Ciudadanos.

Preguntada sobre si se dan las condiciones en Cataluña para volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución, Arrimadas ha dicho que "hay que preguntar al president Torra si, como paso previo a aplicar el 155, respetará el ordenamiento jurídico".

"Sería un ejercicio de transparencia, porque en la calle y en reuniones dice cosas diferentes. ¡Que sea claro!", ha exigido la líder de Cs en Cataluña.