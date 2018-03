"Llevar un chupa chup en la boca" y "marcar culete", los consejos del Ayuntamiento de Zaragoza para ligar

El "cóctel para ligar" que el Ayuntamiento de Zaragoza publica en su página web, cerrado durante la mañana de este jueves, ofrece consejos para ambos sexos a la hora de emparejarse tan llamativos como "ropa ajustada, insinuar escote o tanga" y "llevar un chupa chup en la boca" para las chicas. Para ellos recomienda, entre otras cosas, "ir con vaqueros ajustados marcando culete".

Se trata, como adelanta Okdiario, de una guía publicada en la sección de Juventud de la web del Ayuntamiento, del que es alcalde Pedro Santisteve de Zaragoza en Común. Está realizada por jóvenes de 15 a 17 años de varios centros escolares de Aragón como parte de un programa de educación sexual.

"Las relaciones sexuales, entendidas, no como relaciones genitales sino como relaciones entre sexos, no sólo son algo que se hace, son fundamentalmente algo que se vive", dice la guía, no sin antes citar el origen de la palabra "ligar" según la RAE.

La guía también incluye "consejos para seguir soltero/a". A ellas les recomienda no "tirarse pedos", "hacerse la dura, ser marimacho y tener mala pinta" o estar "demasiado pendiente de su físico, hablar de estudios y ser amargada".

A ellos les dice que para mantener su soltería no "ser friki" o "hablar solo de fútbol y coches".

Estos consejos entran en el plan del Ayuntamiento para "mejorar las relaciones entre los jóvenes, sentirse libres en la gestión de sus deseos y convivir con sus pares sabiéndose diferentes".

"Si a pesar de todas estas sugerencias", dice la publicación, sigue habiendo dificultades para establecer relaciones, les aconseja "pasar por la Asesoría del Cipaj (Centro de Información Juvenil) para que os contemos los últimos secretos del ligue y la seducción".

A principios de febrero el Ayuntamiento publicó un folleto sobre el consumo de drogas hablando de sus riesgos y daba consejos sobre cómo usarlas.